Mellendorf: Diebe stehlen Überweisungsträger aus Briefkasten von Sparkasse

Mellendorf

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende den Briefkasten der Sparkassenfiliale in Mellendorf aufgehebelt und daraus Briefe und Überweisungsträger entnommen. Mit der Beute sind die Diebe geflüchtet. Wie viele Dokumente von Kunden in dem Kasten lagen und jetzt weg sind, ist derzeit unklar.

Die Täter machten sich an dem Briefkasten zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, zu schaffen. Dieser ist nach Auskunft der Polizei von außen in das Gebäude an der Wedemarkstraße eingelassen. Die Ermittler beziffern den entstandenen Schaden auf mehrere Hundert Euro.

Betroffene Kunden sollen Konto im Blick behalten

Unterdessen empfiehlt die Sparkasse betroffenen Kunden, die einen Überweisungsträger in den Kasten geworfen haben, zu prüfen, „ob die Überweisung ausgeführt worden ist“, schreibt Sprecherin Sandhya Wilde-Gupta auf Nachfrage. „Sollte dies nicht der Fall sein, sollten die Kunden Rücksprache mit ihrem Kundenberater halten.“ Wer Briefe mit sensiblen Daten in den Briefkasten geworfen hat, soll nach Auskunft der Bank überprüfen, ob jemand von seinem Konto unrechtmäßig Geld abgebucht hat. Wenn dies passiert ist, sollten Sparkassenkunden ebenfalls den Kontakt zur Bank suchen und den Berater informieren, rät Wilde-Gupta.

Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley