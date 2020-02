Wolfgang Kasten hat schon so manche Debatte erlebt – und geleitet. Der 76-Jährige war seit 2016 Vorsitzender des Gemeinderats in der Wedemark. Doch am Montag durfte er das letzte Mal bei Diskussionen einschreiten. Ein Interview mit dem scheidenden Kommunalpolitiker über seine bisherige Aufgabe, das Rezept für eine gute Debatte und den Ratsvorsitzenden und das Familienleben.