Bissendorf-Wietze

Nach einem Gewaltexzess am Wochenende ermittelt nun die Polizei Wedemark wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 31 Jahre alter Mann hat in Bissendorf-Wietze in einem Haus an der Straße Wietze-Aue aus bislang ungeklärter Ursache am Freitag gegen 22.10 Uhr zunächst auf seinen Nachbarn eingeprügelt.

Doch die Schläge allein reichten dem Angreifer nach Polizeiangaben offensichtlich nicht. Nachdem das 57 Jahre alte Opfer bereits am Boden lag, traktierte es der Schläger auch noch mit den Füßen. Da der 57-Jährige seine Arme schützend vor seinen Körper halten konnte, wurde er nur leicht verletzt.

Über die Gründe der Attacke konnte ein Polizeisprecher am Sonntag noch keine Angaben machen.

Von Sven Warnecke