Corona macht nicht nur den Gastronomen und Hotelbetreibern zu schaffen. Auch in den Sportvereinen in der Wedemark müssen sich die Verantwortlichen mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen auseinandersetzen und viele Hürden meistern. Bislang kommen sie aber gut durch die Pandemie.

Kaum Austritte beim SV Resse

„Insgesamt sind wir zufrieden, vor allem mit Blick auf unsere Mitgliederzahl. Ein paar Austritte gibt es immer, aber wir haben kaum Verluste hinnehmen müssen“, sagt Friedel Ernst, Vorsitzender des SV Resse. Die Zahl der Mitglieder betrage aktuell 448 und sei damit annähernd konstant, sagt er. Den Grund für die Treue sieht Ernst in der dörflichen Struktur: „Wir sind kein großer Verein, haben viele Mitglieder, die auch in Resse leben und dadurch eine ganze andere Verbundenheit haben. Da kündigt niemand und geht stattdessen in ein Fitnessstudio.“

Seit Ernst dem SVR vorsteht, hat er viel mit dem Thema Corona zu tun. „Als ich das Amt 2019 von Andreas Ringat übernommen habe, hätte ich nie gedacht, dass ich so viele Verordnungen lesen muss“, sagt Ernst. Aktuell gehören dazu die 2-G-Regeln. „Ich hoffe, dass wir damit gut durch die Wintersaison kommen.“ Seinen Wintermarkt, den der SV Resse sonst traditionell noch vor dem ersten Adventswochenende ausrichtet, hat der Verein in diesem Jahr gestrichen.

Blau-Gelb Elze verliert 90 Mitglieder

Auch bei Blau-Gelb Elze (BG) zieht Dirk Bantelmann ein positives Fazit. „Vor allem im Fußball, einem großen Bereich bei uns, läuft es prima“, sagt der BG-Vorsitzende. Von Beginn an habe man ein Hygienekonzept aufgelegt und sei damit gut gefahren. „Es gab bei uns nicht einen Covid-Fall.“ Lange Zeit war jedoch die Grundschule und damit auch die vom Verein genutzte Sporthalle geschlossen. „Wir haben im Bereich des Kinderturnens erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Dort konnten wir den Mitgliedern lange Zeit keine Angebote machen“, sagt Bantelmann. Vor Pandemie-Beginn hatte die Zahl der Mitglieder im Verein bei insgesamt rund 750 gelegen, aktuell sind es 660.

Vor allem junge Familien, die noch nicht so lange in Elze lebten, so die Vermutung des BG-Vorsitzenden, seien ausgetreten. Denn für größere Kinder und Jugendliche, die ebenfalls unter der Hallenschließung litten, habe es durchaus Alternativen gegeben. „Ob Karate, Judo oder Areobic – wir haben viel draußen gemacht.“

Dieses Foto stammt aus dem Vorjahr: Die Fußballer des 1. FC Brelingen und des SV Resse treten in der sogenannten Sportbuzzer-Challenge zum Jonglieren gegeneinander an. Quelle: Chris Hanke (Archiv)

Lob für Trainer beim 1. FC Brelingen

Der 1. FC Brelingen, so berichtet Vorsitzender Nico Schmidt habe die „Mitgliederzahl seit Corona-Beginn fast konstant halten“ können. Sie habe sich von Anfang 2020 bis heute nur von 780 auf 750 verringert. Das sei ein Erfolg, weil es in der Pandemie fast keine Neueintritte gegeben habe. „Unsere Trainer haben in einer schweren Phase tolle Arbeit geleistet und sich sehr motiviert gezeigt“, betont Schmidt.

Im vergangenen Sommer hatte der 1. FC sein 60-jähriges Bestehen gefeiert, damals ohne besondere Hygienevorgaben. Zuletzt war das ganz anders, als in der Brelinger Sporthalle ein Kinderturnfest auf dem Programm stand. Das lief nach 2-G-Regeln ab – wie bis auf Weiteres auch der übrige Betrieb im Winterhalbjahr.

MTV Mellendorf: Vorsitzender dankt seinen Mitgliedern

Beim MTV Mellendorf lobt Franz-Josef Glennemeier die Mitglieder: „Ich bin ihnen sehr dankbar, wie sie uns die Treue halten“, sagt der Vereinsvorsitzende. Vor der Pandemie hatte der Verein 1650 Mitglieder und hat seitdem 150 verloren. „Aber wir holen auf und nähern uns schnell unserer damaligen Zahl an.“ Das liege auch an der großen Fußballabteilung: „Seit der Sportbetrieb wieder läuft, können wir viele Angebote machen und haben vor allem Kinder hinzugewonnen.“

Auch finanziell sei man gut über die Runden gekommen, sagt Glennemeier – auch, weil einiges an Kosten für die Sportanlage bei ruhendem Betrieb entfallen ist, beispielsweise im Bereich Heizung und Flutlicht. Die Zeit des Lockdowns hat der Verein genutzt, um Arbeiten auf seiner Anlage vorzunehmen. Dazu zählt die Errichtung eines Beachhandballfeldes. Für das Winterhalbjahr, das in den Sporthallen mit 2-G-Regeln läuft, sieht sich der MTV gut gerüstet.

Von Stephan Hartung