Der Lions Club Wedemark spricht von einem Erfolg: Gleich 60 Unternehmen aus der Gemeinde haben sich in diesem Jahr am Advents-Los-Kalender beteiligt, alle Exemplare sind verkauft. Hinter den 24 Türchen warten ab dem 1. Dezember 260 Preise im Wert von etwa 8000 Euro auf die Gewinner. Die unter notarieller Aufsicht gezogenen Preise und Gewinner werden nach Auskunft von Nathalie Schwertner täglich auf der Internetseite der Lions unter www.lions-wedemark.de genannt.

Seit dem 13. Oktober sind 1600 Kalender verkauft worden – wie immer für den guten Zweck. Der Gesamterlös kommt sozialen Projekten insbesondere in der Wedemark zugute. „Die Wedemärkerinnen und Wedemärker halten auch in dieser ungewissen Zeit zusammen. Das zeigt der diesjährige Erfolg der Spenden-Aktion der Lions“, heißt es von Schwertner weiter. Das sei auch daran zu erkennen gewesen, dass die komplette Auflage innerhalb weniger Wochen verkauft war.

Lions freuen sich über Resonanz der Sponsoren und Käufer

„Trotz coronabedingter Einschränkungen im Alltag war die Resonanz überwältigend. Mein Dank gebührt all jenen, die mit dem Kauf zur Unterstützung Hilfsbedürftiger beitragen“, sagt Karsten Weste, Lions-Präsident in der Gemeinde Wedemark. Der Erlös des Advents-Los-Kalenders solle auch in diesem Jahr gemeinnützige Einrichtungen erreichen. Weste hebt aber auch hervor, dass die gestifteten Preise gleichzeitig dazu anregen sollen, die lokale Wirtschaft und Kulturlandschaft zu beleben. Ob Essens- oder Einkaufsgutscheine, Massagen oder Erlebnisse in der Region: „Jeder Gewinn bedeutet auch ein Gewinn für die Gemeinde Wedemark“, betont der Lions-Präsident.

Der Adventskalender soll nach Auskunft der Lions auch dazu dienen, „das soziale Engagement und das Füreinander in der Wedemark zu fördern sowie für das Ehrenamt zu sensibilisieren“.

Lose können bis 30. Juni 2021 eingelöst werden

Jedes Exemplar weist eine Losnummer auf der Innenseite des Kalendertürchens mit dem Lions-Logo auf. Zudem trägt jeder Sachpreis eine Gewinnnummer. Stimmt die Losnummer mit einer Gewinnnummer überein, hat der Inhaber den jeweiligen Preis gewonnen. Dabei handelt es sich um Sachpreise, die durchaus auch übertragen werden können, eine Barauszahlung ist indes nicht möglich. Die Gewinne können gegen Vorlage des Originalgewinncoupons bei dem jeweiligen Sponsor bis zum 30. Juni 2021 eingelöst werden. „Mit der Aushändigung des Gewinns gilt der Gewinn als angenommen“, heißt es von Schwertner.

