Gailhof

In die geplanten Gewerbehallen auf der Industriefläche am Neuen Hessenweg (mittlerweile umbenannt in Bremer Weg) in Gailhof will das Unternehmen Lekkerland einziehen. „Wir müssen noch auf eine positive Bescheidung der Baugenehmigung warten“, sagte Sprecherin Janine Hoffe nun auf Anfrage. Erst dann werde man auch die offizielle Bestätigung des Hauses herausgeben. „Aber wir halten an unserem Bestreben fest, uns in Gailhof anzusiedeln. Wir möchten das weiterhin“, betonte sie. „Hoffentlich haben wir bald eine Baugenehmigung.“

Investor und Entwickler für die nördliche Gewerbefläche mit eingeschränktem Industriegebiet am Dorfrand von Gailhof ist die Bauwo-Grundstücksgesellschaft in Hannover, die in der Wedemark auch das Rewe-Kopflager in Berkhof ausgebaut hat – sowie zahlreiche Logistikstandorte in Deutschland. Gründer und Geschäftsführer Bernd Rathenow hatte noch in der Vorwoche auf Nachfrage nur bestätigt, dass auf der Gailhofer Fläche „eines der größten Unternehmen in Deutschland“ einziehen werde, „aber keine Logistik“. Allerdings: Die konkrete Planung von Bauwo zeigt sich im Internet anders, und interessierte Wedemärker prüfen die Details bereits kritisch.

Gegner der Ansiedlung kämpfen weiter Der Verein Bürger für eine lebenswerte Wedemark (BLW) und die Bürgerinitiative Gailhof/Meitze ziehen weiter eine Klage in Erwägung, nachdem der Bebauungsplan für das Gebiet am Neuen Hessenweg kürzlich veröffentlicht wurde und damit Rechtskraft erlangt hat. Sie lassen sich anwaltlich beraten. „Wir kämpfen für den Erhalt zweier Dörfer und der Natur, für die Wedemark, für unsere Zukunft und die unserer Kinder“, bekräftigen der BLW-Vorsitzende Christoph Chilla und Margarethe Garland für die Bürgerinitiative in einer Mitteilung. Ihr Anliegen beziehe sich auf 14,30 Meter hohe Hallen, die im nördlichen Teil der insgesamt mehr als 18 Hektar großen Gewerbeflächen entstehen sollen. Sie seien aber nicht gegen die Ansiedlung von lokalen kleinen und mittleren Gewerbebetriebe auf dem südlichen Teil. „Unser Kampfgeist ist ungebrochen“, betonen Chilla und Garland.

Geplant sind Lager-, Kühl- und Tiefkühlhallen

Demnach erstellt für die Bauwo-Gesellschaft die Bremerbau dort gleichzeitig drei Logistikimmobilien für den Nutzer Lekkerland. Als Bauzeitfenster wird vorläufig April 2021 bis Juni 2022 genannt. Errichtet werden vor allem Lagerflächen, die etwa 40.000 Quadratmeter umfassen, Kühl- und Tiefkühlhallen sowie ein dreigeschossiges Bürogebäude. Der Logistikbereich soll mit 49 Lkw-Andocktoren und elf Andockmöglichkeiten für Mercedes Sprinter ausgestattet werden. Zusätzlich soll es im Außenbereich zehn elektrisch versorgte Stellplätze für Lastwagen mit Kühlfracht geben. Auch die Anzahl der Stellplätze auf dem Gelände ist immens, und das Gesamtaufgebot an Logistik bestärkt die Sorgen derer, die seit Jahren gegen diese Industrieansiedlung votieren.

Lekkerland beliefert Tankstellen und Kioske

Lekkerland gehört zur Rewe-Group und ist ein deutsches Großhandelsunternehmen für Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren, Telekommunikation und Non-Food. Lekkerland nennt sich Spezialist für die Unterwegsversorgung und beliefert hauptsächlich Tankstellenshops und Kioske. Mehr als 63.000 Verkaufsstellen werden allein im Bundesgebiet bedient. Das Unternehmen mit Sitz in Frechen bei Köln zählt 3235 Mitarbeiter und betreibt in Deutschland 15 Logistikzentren.

Während die archäologischen Untersuchungen auf den ausgewiesenen Gewerbeflächen weitergehen, steht fest, dass sich das Unternehmen Lekkerland am Neuen Hessenweg (jetzt: Bremer Weg) ansiedeln will. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Ist Verkehrskonzept für Planung tragfähig?

Neben dem voluminösen gewerblichen Hallenbau am Dorfrand von Gailhof stößt seit den ersten Planungen der zusätzlich zu erwartende Lieferverkehr auf kritische Nachfragen in der Wedemark – in den öffentlichen Sitzungen der politischen Gremien und in der öffentlichen Diskussion. Schon bisher geht nach Autobahnunfällen und -sperrungen beim Verkehr in Gailhof, Mellendorf und Elze samt Dörfern gar nichts mehr. Kritiker zweifeln, dass das Verkehrskonzept, das zu der Planung am Neuen Hessenweg in Gailhof vorgelegt wurde, auch nur annähernd tragfähig ist. Auch die Zufahrt von der Landesstraße 310 bleibt mit einem Fragezeichen versehen.

Gemeinde hält sich bedeckt

Die Gemeinde Wedemark hat in dem gesamten Verfahren bis jetzt den Namen des Investors auf der nördlichen Teilfläche („eingeschränktes Industriegebiet“) nicht öffentlich verlauten lassen. Auch welches Unternehmen sich ansiedeln werde, beantwortete die Verwaltung auf Anfragen bisher nicht. Kommunalpolitikerinnen und -politiker halten ebenfalls dicht mit Auskünften. Viele Interessierte und Kritiker der Industriefläche mussten mutmaßen, sie recherchieren längst selbst und lassen sich weiter rechtlich beraten.

Erst seit gut einer Woche ist der Bebauungsplan „Gewerbegebiet westlich Neuer Hessenweg“ rechtskräftig. Der Gemeinderat hatte diesen im Dezember 2020 beschlossen, vorausgegangen waren jahrelange öffentliche Diskussionen. Inzwischen hat sich das angenommene Zeitfenster für den Baubeginn verschoben. Umfangreiche archäologische Untersuchungen mussten seit Winter 2020 vorausgehen, die Funde dort sollen spektakulär sein. „Wir sind jetzt erst beim zweiten Abschnitt, drei und vier folgen noch“, berichtete Rathenow.

Von Ursula Kallenbach