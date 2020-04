Lebensmittel werden wegen Maifeiertag früher ausgegeben

Bissendorf

Die Lebensmittelausgabe der Kirchengemeinden Bissendorf und Elze ersetzt zurzeit die Tafel und gibt Lebensmittel an Bedürftige aus. Bislang erhalten dort nur Menschen mit Tafelschein Lebensmittel. Anne Kracke von der Freiwilligenagentur der Gemeinde Wedemark ruft deshalb anderweitig Bedürftige auf, sich an sie zu wenden: Wer aufgrund der Corona-Krise Lebensmittel braucht, soll sich per E-Mail an freiwilligenagentur@­wedemark.de oder Anruf unter Telefon (05130) 9744511 bei ihr melden. „Dann können wir die Anzahl der benötigten Tüten besser planen“, sagt Kracke.

Kracke berichtet nun, dass die nächste Lebensmittelausgabe angesichts des Feiertags am 1. Mai nicht wie gewohnt am Freitag stattfindet, sondern bereits am Donnerstag, 30. April, zur gewohnten Zeit von 12 bis 14 Uhr vor dem Gemeindehaus der St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf, Kummerberg 2. Sie bittet alle Besucher, sich an die gültigen Abstände angesichts der Corona-Pandemie zu halten und nach Möglichkeit eine Gesichtsmaske zu tragen. Ein Schal reiche aber auch, betont Kracke.

Fachlehrer lassen alte Tradition wieder aufleben

Im modernen Ofen in der BBS 2 werden die Frühlingsstuten gebacken.. Quelle: Privat

Sie berichtet unterdessen von Spenden bei der jüngsten Lebensmittelausgabe in der Wedemark. Neben Hemme-Milch aus Sprockhof hatten auch Kuhlmanns aus Bissendorf und der Flughafen Hannover in Langenhagen sich großzügig gezeigt. Einen besonderen Schmaus hatten zudem zwei Lehrer der Berufsbildenden Schule 2 in Hannover für die letzte Ausgabe vorbereitet.

Unter dem Motto „Backen ist schön – auch oder gerade während der Corona Pandemie“ hatten die Fachpraxislehrer und Handwerksmeister der BBS 2, Heiko Volborth und Heino Lindwedel, eine alte Tradition nach dem Osterfest vorbereitet. Die beiden bereiteten sogenannte Frühlingsstuten zu. Nach überlieferter Rezeptur und klassischem Verfahren wurde Hefeteig mit einer fruchtigen Kirschauflage und Käsemasse gebacken, heißt es jetzt von den Lehrern.

Von Sven Warnecke