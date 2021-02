Mellendorf

Ein 58 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Mittwoch, 3.Februar, gegen 13.45 Uhr in Mellendorf auf ein stehendes Auto aufgefahren. Weder der Brummifahrer noch die beiden 83 und 55 Jahre alten Insassen in dem Mercedes wurden verletzt.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, musste der 83 Jahre alte Fahrer eines Mercedes auf der Kaltenweider Straße, der Mellendorfer Ortsdurchfahrt der Landesstraße 190, sein Auto verkehrsbedingt anhalten, um auf die Straße Gilborn abzubiegen. Der dahinter fahrende 58 Jahre alte Lastwagenfahrer erkannte das Manöver offenbar zu spät und prallte in das Heck des Autos. Der Mercedes wurde nach Polizeiangaben erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Von Sven Warnecke