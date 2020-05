Mellendorf

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen auf der Wedemarkstraße in Mellendorf offensichtlich in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Doch der Unfallfahrer flüchtete – ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der 58 Jahre alte Transporter-Fahrer bemerkte gegen 9 Uhr, dass der Lkw mit Anhänger gegen den Außenspiegel des Wagens gefahren war. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Drogeriemarktes. Der Mann war mit dem Transporter in Richtung Kaltenweider Straße (L190) unterwegs. Der Lastwagen setzte seine Fahrt in Richtung S-Bahnhof unbekümmert fort.

Anzeige

Weitere Angaben zu dem Gespann konnte der 58-Jährige gegenüber der Polizei nicht machen. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Weitere NP+ Artikel

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley