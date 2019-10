Hellendorf/Mellendorf

Beim Wechsel von der sogenannten Kriechspur auf den rechten Fahrstreifen ist einem Auto ein beschleunigender Lastwagen aufgefahren. Der Unfallfahrer floh, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Doch der Geschädigte schrieb sich das Kennzeichen auf.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Autofahrer mit seinem Geländewagen am Donnerstag um 15.15 Uhr auf der Schwarmstedter Straße unterwegs – in Richtung Mellendorf. Der Unfall ereignete sich auf der dortigen Anhöhe. Die Beamten leiteten gegen den Lastwagen-Fahrer ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden an dem Auto auf circa 2000 Euro.

Das Kommissariat in Mellendorf sucht weitere Zeugen und ist für Hinweise unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley