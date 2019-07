Bissendorf

„Konzert am Wochenende um 5 nach 6“: So lautet der Titel einer neuen Konzertreihe beim Kunstverein Imago. Dabei wird der Ausstellungsraum zur Bühne für Bands und Einzelinterpreten aus der Region Hannover und der Umgebung. Auch der junge Musiker Lasse Worbs ist dabei. Er tritt am Sonnabend, 13. Juli, um 1...