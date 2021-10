Aus der Wedemark hat die Langenhagener Tafel jetzt reichlich nahrhaften Nachschub erhalten. Dabei ist auch an die Weihnachtszeit gedacht. Was den Ausgabestellen speziell in der Gemeinde fehlt, sind jüngere Helfende.

Joachim Silberzahn (Mitte) hat fast 250 von Kunden seines Rewe-Marktes am Burgweg in Mellendorf gespendete Lebensmitteltüten an die Langenhagener Tafel abzugeben. Achim Schwarz (links) und Manfred Gutsche laden gern alle in den Transporter. Quelle: Ursula Kallenbach