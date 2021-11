Mellendorf

Der Chor Choir under Fire aus Langenhagen gastiert am Sonntag, 28. November, mit einem Adventskonzert in der St.-Maria-Immaculata-Kirche in Mellendorf. Unter dem Motto „A Million Dreams“ wollen die Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Martin Schulte stimmungsvoll die Adventszeit einleiten und vorweihnachtliche Freude in die Herzen ihres Publikums zaubern.

Das Chor-Repertoire mit Swing, Klassikern des Jazz, Evergreens und aktuellen Popsongs wird in der Adventszeit wieder um viele Weihnachtsmelodien verschiedenster Stilrichtungen ergänzt – mal schwungvoll, mal melancholisch. Begleitet wird der Choir under Fire dabei vom Pianisten Markus Horn.

Das Konzert mit dem Chor Choir under Fire am Sonntag, 28. November, in der St.-Maria-Immaculata-Kirche in Mellendorf beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch freuen sich die Sängerinnen und Sänger über Spenden für die Chorarbeit. Beim Konzert gilt die 2-G-Regel, Besucher müssen ihren Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Von Frank Walter