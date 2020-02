Region plant neue Parkplätze für Fahrräder an Bahnhöfen

Bissendorf/Elze/Mellendorf

Unter dem Stichwort Verkehrswende will die Region Hannover den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und hat dafür einen Zehn-Punkte-Plan mit verschiedenen Vorhaben aufgestellt. Für Pendler soll es attraktiver werden, das Auto stehen zu lassen und auf die Bahn umzusteigen, um zum Arbeitsplatz zu fahren. Dafür sollen an den Bahnhöfen unter anderem neue Stellplätze für Fahrräder entstehen – auch in der Wedemark. Für die Haltestelle in Mellendorf ist ein vollautomatischer Fahrradturm geplant, in Bissendorf und Elze-Bennemühlen sieht die Region kleinere Anlagen und Doppelstockgaragen vor.

Die derzeitigen Fahrradstellplätze und -Bügel an den drei Bahnhöfen in der Gemeinde sind fast immer voll. Nutzer finden nur schwer einen Platz dazwischen. Immer wieder stellen Bahnfahrer Räder frei ab oder schließen sie an Laternen oder Gebäudeträgern an. Deshalb will die Region zusätzliche Kapazitäten schaffen. Für die Vorhaben gibt es jedoch noch keinen konkreten Zeitplan, teil Sprecher Klaus Abelmann auf Anfrage mit. Die Standorte in der Wedemark und auch in Langenhagen – dort sind zusätzliche Anlagen an den Haltestellen Mitte und Pferdemarkt geplant – hätten jedoch eine hohe Priorität.

Wenn Platz und Zeit fehlen, die Räder ordnungsgemäß abzustellen, bleiben sie am Bahnhof Mellendorf auch mal frei stehen. Quelle: Ursula Kallenbach

Kosten und Zeitplan noch unklar

Wie viele zusätzliche Stellplätze an den einzelnen Bahnhöfen genau entstehen, ist noch unklar. Konkrete Zahlen sollen anhand einer Abschätzung des Bedarfs und des Entwicklungspotenzials berechnet werden. Die Region befinde sich aufgrund der begrenzten Kapazitäten bei den Flächen derzeit noch in Verhandlungen über verfügbare Grundstücke, schreibt Abelmann. Wie teuer die einzelnen Anlagen und Fahrradparkhäuser werden hänge unter anderem von der Größe und der Gestaltung ab.

Mellendorf : Türme verstauen Fahrräder automatisch

Pendler, die ihr Rad in Mellendorf abstellen, können sich auf einen besonderen Service freuen: Sie müssen ihre Räder künftig nicht mehr selbst in der Garage abstellen. Nutzer können ihr Fahrrad am Eingang der vollautomatischen Türme einchecken. Diese werden dann transportiert und verstaut. „Die neuen Anlagen erhalten digitale Zahlungssysteme, online können die Nutzerinnen und Nutzer gucken, ob Kapazitäten frei sind“, sagt Conrad Vinken, Leiter des Fachbereichs Verkehr der Region Hannover. Bereits in diesem Jahr soll so ein Fahrradparkturm am Wunstorfer Bahnhof entstehen und Platz für 240 Räder bieten. Insgesamt sind in der gesamten Region mindestens 10.000 Abstellplätze geplant.

Walter Zychlinski, SPD-Regionsabgeordneter, begrüßt die Planungen: „Wenn es auch darum geht, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, insbesondere der S-Bahnlinie, attraktiv zu machen und die Benutzung auch wertiger Fahrräder als Zubringerfahrzeuge zu erleichtern, erscheint es notwendig, für angemessen sichere und komfortable Stellplätze für die Fahrräder zu sorgen“, schreibt der Politiker.

An der S-Bahnstation Mellendorf finden Autofahrer diesseits und jenseits der Bahngleise in beide Zugrichtungen Stellplätze – doch oftmals sind diese belegt. Quelle: Ursula Kallenbach

Flächen für neue Auto-Parkplätze fehlen

Auch zusätzliche Parkplätze für Autos wären an den Bahnhöfen dringend notwendig. Die bereits vorhandenen Stellplätze sind schnell voll. In Bissendorf gibt es Abelmanns Angaben zufolge aktuell 69 Stellplätze; am Mellendorfer Bahnhof können 136 Autos parken, in Bennemühlen 175. Für eine Erweiterung gibt es derzeit keine Hoffnung. „Leider sind geeignete zusätzliche Flächen nicht verfügbar“, schreibt der Sprecher. Zugleich bestätigt er den Bedarf an den Wedemärker Stationen. Doch auch der Umbau der vorhandenen Flächen zu mehrgeschossigen Parkdecks, „ist an den meisten Standorten nicht oder schwer möglich“. Pendler müssen deshalb auch künftig hoffen, einen der wenigen Stellplätze zu ergattern.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Editha Westmann fordert jedoch, an dem Thema dran zu bleiben. „Hier müssen rasch Lösungen entwickelt werden, um die Pendler zu entlasten“, schreibt Westmann in einer Stellungnahme. „Insbesondere im ländlichen Raum brauchen wir eine Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen. Weniger Pkw-Verkehr kann nur erreicht werden, wenn die Infrastruktur des ÖPNV verbessert wird.“ Derzeit bleibe vielen Pendlern – insbesondere aus den kleineren Dörfern in der Gemeinde – nur die Fahrt mit dem Auto, um zum nächsten Bahnhof zu kommen.

So fördert das Land den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs Auch das Land Niedersachsen investiert weiter in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und beteiligt sich mit circa 95,4 Millionen Euro an insgesamt 328 verschiedenen Projekten. Das teilen die CDU-Landtagsabgeordneten Editha Westmann aus der Wedemark und Rainer Fredermann unisono mit. In der Wedemark profitieren davon die Orte Rodenbostel und Abbensen. Dort werden mehrere Bushaltestellen modernisiert und barrierefrei umgebaut, kündigt Westmann an. Auch Langenhagen bekommt Geld, das das Wirtschaftsministerium ausschüttet. Nach Auskunft von Fredermann fördert das Land den Neubau zusätzlicher Fahrradstellplätze am Bahnhof Langenhagen-Mitte. Zudem gibt es Geld für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Am Schapdamm – in beide Richtungen. „Gerade vor dem Hintergrund der allgemeinen Diskussion um mehr Klimaschutz ist der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs ein wichtiges Zeichen“, kommentiert Fredermann das Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums. Und Westmann schreibt: „Die Mobilität der Zukunft muss durch eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs konzipiert sein.“

Region plant zusätzliche Parkplätze an Station Langenhagen-Mitte Die Region Hannover plant, vorhandene Park-and-ride-Anlagen so umzurüsten, dass freie Plätze digital erfasst und für Autofahrer über eine App erkennbar werden. Zudem soll die Zahl der Stellflächen erweitert werden – unter anderem am Bahnhof Langenhagen-Mitte. Als Standort hat die Region dafür eine Fläche auf der Westseite der Haltestelle im Blick, heißt es von Sprecher Klaus Abelmann. „Frühere und schon konkretere Pläne konnten leider nicht realisiert werden. Daher steht das Projekt nun wieder am Anfang.“ Doch auch jetzt sei eine Realisierung nur in enger Abstimmung mit der Stadt Langenhagen möglich. Derzeit stehen an den Bahnhöfen im Stadtgebiet insgesamt 134 Park-and-ride-Parkplätze zur Verfügung – an der Haltestelle Kaltenweide sind es 30, am Bahnhof Mitte gibt es 90 befestigte Stellflächen für Autos. Dort kommen circa 100 provisorische Parkplätze auf Schotter hinzu, die für die Expo 2000 eingerichtet wurden. An der Station Langenhagen-Pferdemarkt können 14 Autofahrer ihre Wagen abstellen. Abseits von Parkplätze will die Region weiterhin die Überlegungen für eine Verlängerung der Stadtbahn-Linie 1 bis zur Pferderennbahn vorantreiben – um neue Fahrgäste zu gewinnen.

Von Julia Gödde-Polley