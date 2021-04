Bissendorf/Kaltenweide

Natürlich leiden auch sie unter den Corona-Einschränkungen. Ab sie machen einfach weiter, blicken nach vorn und schreiten voran. Denn das passt schließlich am besten zum Namen ihrer Band Forward (auf Deutsch: Vorwärts). Die Gruppe besteht aus acht Personen im Alter von Anfang 20 bis 23 Jahren, darunter sieben aus der Wedemark. Die Band hat nun in einem Tonstudio einen neuen Song aufgenommen und dazu sogar ein Video gedreht.

„Es ist schade, dass wir schon seit längerer Zeit keine Konzerte geben oder auf Festivals auftreten können“, sagt Bandmitglied Colin Bennett. Wegen der Pandemie sind auch die üblichen Probeabende, für die sich die Forward-Jungs in Kaltenweide treffen, nicht möglich. „Sonst üben wir dort zweimal pro Woche. Aktuell versuchen wir, über Zoom Kontakt zu halten.“ Ein gemeinsames Musizieren ist über diese Videoplattform aber nicht möglich, wegen der teilweise vorliegenden Zeitverzögerung um Sekundenbruchteile. „Musizieren macht nur gemeinsam Spaß“, sagt Bennett.

Grundschulfreunde haben die Band gegründet

Forward gibt es seit 2014, gegründet hatten die Band Tim Knemeyer (Gesang) und Arne Dykierek (Gitarre) aus Bissendorf-Wietze. Die beiden Freunde musizierten schon zu gemeinsamen Grundschulzeiten miteinander. Die aktuelle Bandbesetzung gibt es seit 2019, bei den Instrumenten kamen Saxofon, Trompete, Bass und Schlagzeug hinzu. Dadurch entsteht eine bunte Kombination diverser Stilrichtungen wie Funk, Disco, Jazz und Pop, gepaart mit Big-Band-Anleihen und charmanten Texten.

Auch ihren neuesten Song haben sie selbst geschrieben – den zehnten insgesamt und mittlerweile dritten, den sie im Tonstudio aufnahmen nach „Daphne“ (2018) und „Catfish“ (2020). Und nicht nur das: Die Aufnahme erfolgte unter professionellen Bedingungen in den Off-The-Road-Studios in Leipzig. Das Werk „Overdrive“ läuft auf allen bekannten Musik- und Streamingdiensten und handelt von der Aufbruchstimmung, das Land und die festen Strukturen zu verlassen und in die Stadt zu ziehen. Außerdem haben die jungen Männer ein Video erstellt, in dem sie sich selbst vor einer grünen Wand gefilmt und anschließend in computeranimierte Fotocollagen geschnitten haben. Es ist auf Youtube zu sehen.

Colin Bennett zeigt stolz das Video zum neuen Song „Overdrive“. Quelle: Stephan Hartung

Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es rund ein halbes Jahr. „Arne hatte die Idee mit den ersten Akkorden. Daraus haben wir uns dann die Musik überlegt. Den Text hat Tim geschrieben“, berichtet Bennett, der selbst seit 2017 Mitglied der Band ist und 2020 ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Musikschule Wedemark absolviert hatte.

Und wie so viele andere Künstler hofft auch die Band Forward, dass es bald wieder vorwärts geht – und Auftritte möglich sind. Vor Corona-Beginn spielte die Band im Wedemärker Umland, zum Beispiel in Schwarmstedt beim Heimatzoo-Festival. Sie versorgte aber auch in Hannover die Fête de la Musique mit ihrem Sound. Doch bevor die Auftritte wieder starten, gehen hoffentlich erst mal die Übungsabende wieder los. „Diese Treffen fehlen einfach. Wir sehen uns in der Band als Großfamilie.“ Eine solche darf sich eben unter Einhaltung der Corona-Regeln nicht treffen. Aber Ideen darf man trotzdem haben. „Eventuell machen wir in Kürze etwas Neues, die Zuhörer dürfen sich freuen“, sagt Colin Bennett.

Von Stephan Hartung