Wedemark

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 in Höhe der Anschlussstelle Berkhof hat am Dienstagmorgen für erhebliche Behinderungen auf den Straßen der Wedemark gesorgt. Gegen 6 Uhr war ein Transporter vom Typ Sprinter in Richtung Hamburg auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Berkhof umgeleitet. Viele Autofahrer nutzten aber schon vorher die Abfahrten Großburgwedel oder Mellendorf. Besonders auf der Landesstraße 190 hat es in Gailhof, Mellendorf sowie in Berkhof Staus gegeben, berichtete eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Bis in den Vormittag hinein brauchten Autofahrer dort viel Geduld.

Transportfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Die Feuerwehr war um 6.05 Uhr wegen des Unfalls zwischen Berkhof und der Anschlussstelle Schwarmstedt in Fahrtrichtung Hamburg alarmiert worden. Dort war der Fahrer des Transporters aus bislang ungeklärter Ursache auf den Sattelzug aufgefahren. Der Mann wurde eingeklemmt und musste von den Feuerwehrleuten mit schwerem Gerät aus der Fahrerkabine geborgen werden. Für ihn kam nach Auskunft von Wedemarks Feuerwehrsprecher Jens Kahlmeyer aber jede Hilfe zu spät. „Er verstarb noch an der Unfallstelle.“

Bergungsarbeiten dauern mehr als zwei Stunden.

Die Feuerwehren aus Berkhof, Elze und Mellendorf waren unter Leitung von Elzes Ortsbrandmeister Julian Lips mit 40 Kräften vor Ort. Die Bergungsarbeiten zogen sich Kahlmeyers Angaben zufolge über zwei Stunden hin. Die Autobahn blieb in dieser Zeit voll gesperrt. Gegen 10 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Die Behinderungen auf den Ausweichstrecken lösten sich aber nur langsam auf. Erst gegen 10.30 Uhr konnte das Kommissariat Mellendorf Entwarnung geben.

Die Unfallforschung hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr lesen Sie im Ticker.

Von Sven Warnecke