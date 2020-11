Wennebostel

Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Lindenstraße in Wennebostel hat am Freitagabend, 6. November, zwei Ladendieben das Handwerk gelegt. Die Polizei konnte beide Täter festnehmen.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, beobachtete die Mitarbeiterin gegen 19.10 Uhr, wie zwei Männer Sicherungsetiketten an Waren entfernten und unter die Verkaufsregale warfen. Die Belegschaft verständigte die Polizei, die Beamten konnten die Täter noch im Geschäft antreffen. Bei der Durchsuchung ihrer Rucksäcke fanden die Ordnungshüter etliche Hygieneartikel im Gesamtwert von etwa 300 Euro und stellten sie sicher.

Die Polizisten nahmen beide Männer vorläufig fest. Der 24-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von gehen. Für seinen 36-jährige Komplizen hatte der Ladendiebstahl weitreichendere Konsequenzen: Da gegen ihn noch weitere Haftgründe vorlagen, musste er in Haft bleiben.

Von Frank Walter