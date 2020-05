Imago zeigt Zeichnungen von Agata Malek

Bissendorf

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Am Donnerstag, 28. Mai, wird im Kunstverein Imago die Ausstellung „ Mazurka“ mit Zeichnungen der Künstlerin Agata Malek eröffnet. Die ursprünglich geplante Vernissage am Sonntag, 22. März, war wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt worden. Bislang konnten Kunstliebhaber die Ausstellung, die nach einem aus Polen stammenden Tanz benannt ist, in einem virtuellen Rundgang im Internet unter www.malomat.de erleben.

Künstlerin Agata Malek lebt und arbeitet in Brelingen

Agata Malek ist 1974 in Polen geboren. Die Künstlerin lebt seit 1989 in Deutschland, inzwischen wohnt und arbeitet sie in Brelingen. An der Fachhochschule Hannover studierte sie Kostümdesign bei Professorin Maren Christensen und Bildende Kunst bei Professorin Verena Vernunft, bei der sie im Jahr 2005 ihr Diplom erlangte. „ Agata Malek versteht es, mit leichtem Strich sehr viel zum Ausdruck zu bringen“, sagt die Imago-Vorsitzende Ute Loewener.

Neue Öffnungszeiten im Imago Kunstverein

Der Imago Kunstverein Wedemark öffnet am Donnerstag, 28. Mai, wieder für Besucher. Die neuen Öffnungszeiten im Raum im Bürgerhaus, Alter Markt 1, sind donnerstags von 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr. Ab Juni führt die Künstlerin sonntags durch ihre Ausstellung.

Besucher sollen eigene Mund-Nasen-Maske mitbringen

Das Imago-Team freut sich auf Besucher und bittet sie, eine eigene Mund-Nasen-Maske mitzubringen. Ute Loewener weist darauf hin, dass der Einlass auf fünf Besucher gleichzeitig beschränkt ist und Gäste ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen sollten. „Die ist nur zum internen Gebrauch“, betont die Vorsitzende des Kunstvereins.

