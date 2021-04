Wedemark

Zwei Kultureinrichtungen in der Wedemark können sich auch langfristig auf eine institutionelle Förderung von der Region Hannover verlassen. Der Kulturverein Brelinger Mitte und die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark erhalten jeweils 13.000 Euro jährlich bis 2023 – und gewinnen damit Planungssicherheit für den Zeitraum von drei Jahren.

Aus 23 Anträgen hat die Region Hannover 13 Kultureinrichtungen ausgesucht; neben der Wedemark sind Barsinghausen, Burgdorf, Hannover, Ronnenberg, Seelze, Springe und Uetze dabei. Die geförderten Einrichtungen arbeiten in den Bereichen Museum, Soziokultur, Neue Medien, Kulturelle Jugendbildung und Theater oder spartenübergreifend.

Leistungen sind in der Region herausragend

„Die Leistungen der beiden Wedemärker Kultureinrichtungen sind in der Region herausragend und absolut unterstützungswürdig“, attestierte der SPD-Regionsabgeordnete Walter Zychlinski aus der Wedemark als Mitglied im Regionsausschuss für Schulen, Kultur und Sport. Der Kulturausschuss hatte sich für diese Einrichtungen entschieden; die Zustimmung der Regionsversammlung ist aber erfahrungsgemäß zu erwarten, sodass jeder der beiden Wedemärker Kulturvereine in den nächsten drei Jahren einen Förderbetrag von gut 40.000 Euro einplanen kann.

Brelinger Mitte auch kreativ in Corona-Zeiten

Den Kulturverein Brelinger Mitte würdigen die Entscheider als Impulsgeber, Initiator und Veranstalter vielfältiger kultureller Gemeinschaftsaktionen in Brelingen und Umgebung. Herausgestellt wurde im Begründungstext auch, dass der Verein die kreativen Angebote unter Corona-Bedingungen verstetigt und weiter ausbauen will. Dies hat der Verein in den vergangenen Monaten schon mit vielen Aktionen unter Beweis gestellt.

Jugendkunstschule braucht zusätzliche Technik

Den Weg in die Kinder- und Jugendkunstschule sollen künftig noch mehr auch ältere Kinder und Jugendliche finden. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Die Kinder und Jugendkunstschule wird dafür honoriert, dass ihre Angebote eine bedeutsame Sichtbarkeit und Reichweite gewonnen haben. Insbesondere unterstützt die Förderung, dass die Einrichtung in Bissendorf neben den jüngsten auch die älteren Kinder und Jugendlichen gezielt ansprechen will. Die Einrichtung will dazu auch mit zusätzlicher technischer Ausstattung und entsprechend ausgerichteten Angeboten ihr Spektrum erweitern.

Auch einmalige Zuschüsse fließen

Es gehe um Planungssicherheit für die Kulturschaffenden ebenso wie um kulturelle Lebensqualität für die Menschen in und um Hannover, verdeutlichte Stefani Schulz, Leiterin des Teams Kultur der Region Hannover. Die Förderung sichere die kulturelle Vielfalt und den kreativen Austausch in der Region.

Einmalige Projektzuschüsse für 2021 erhalten aus Regions- und Landesförderung in der Wedemark außerdem der Orgelbauverein St. Martini Brelingen in Höhe von 5675 Euro, der Imago Kunstverein Wedemark mit 3000 Euro und das Freie Opernensemble Zauberflöte mit Angeboten in Hannover, Burgdorf und Wedemark in Höhe von 5.000 Euro.

Von Ursula Kallenbach