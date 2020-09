Brelingen

Besucher können sich am Sonntag, 13. September, endlich wieder selbst gebackene Kuchen im Sonntags-Café in Wedemark-Brelingen schmecken lassen. Unter dem Schauer auf dem Hof Meinheit an der Hauptstraße 44 gibt es von 14.30 bis 17 Uhr die Möglichkeit, an frischer Luft unter Einhaltung des Hygieneplans die von Mitgliedern des Kulturvereins Brelinger Mitte gebackenen Kuchen zu verzehren. Anders als sonst üblich gibt es kein Kuchenbüfett. Die Besucher werden stattdessen an den Tischen bedient.

Komiker Andreas Baumann unterhält als Cirillo

Im Anschluss an das Sonntags-Café lädt dann ab 17 Uhr der Komiker Andreas Baumann als Cirillo zu einem Spaziergang durch die „Herzensheimat“ ein. Worum geht’s? Ein Theaterwettbewerb für Mundartgruppen führt die Zuschauer durch Deutschland und lässt sie immer wieder fragen: „Wo fühlen wir uns zu Hause? Und warum?”

Dabei greift Baumann verschiedene Genres auf, darunter moderierte Theatershow, Improvisationstheater und Kleinkunst. Cirillo lässt nach Angaben der Veranstalter wie üblich seine Muskeln spielen, indem er als Multitalent das Publikum mit seinem pantomimischen Können, seiner Verwandlungsfähigkeit sowie der sprachlichen Gewandtheit und Kreativität des Komikers in den Bann zieht. Fast unmerklich schlüpft er von einer Rolle in die nächste – es sei kaum zu glauben, dass alle Theatergruppen, die jeweils aus mehreren Personen bestehen, wirklich von nur einer Person auf die Bühne gebracht werden, heißt es vonseiten der Organisatoren. Virtuos reagiert Michael Schlierf am Klavier im Zusammenspiel auf den Komiker und lässt dabei sein pianistisches Können zutage treten.

Zuschauer sollten sich anmelden

Die Veranstalter bitten alle Interessierten, sich wenn möglich zur „Herzensheimat“ im Büro der Brelinger Mitte per E-Mail unter info@brelinger-mitte.de mit den persönlichen Kontaktdaten anzumelden. Am Ausgang gibt es eine Hutkasse.

Von Frank Walter