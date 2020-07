„Kreativ ist, wenn man trotzdem etwas macht“: Die Gemeinde Wedemark lädt auch in diesem Jahr zum Kultursommer – coronabedingt allerdings unter anderen Bedingungen als üblich. Die Veranstalter empfehlen, das neue Programm fortlaufend zu prüfen.

Kultursommer in der Wedemark soll trotz Corona stattfinden

