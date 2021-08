Wedemark

Sich mit künstlerischen Accessoires eindecken und gleichzeitig etwas für den guten Zweck tun – das ist das Prinzip der Spendenaktion der Hobbykünstlerin Petra Grünberg. 550 Euro hat sie kürzlich an den Ambulanten Hospizdienst Burgwedel-Isernhagen-Wedemark übergeben. Ketten-, Schlüsselanhänger oder Lesezeichen gegen eine Spende erwerben können Wedemärker auch weiterhin.

„Freude hoch drei“ sei beim Hospizdienst aufgekommen, als Grünberg die Spendensumme überreichte, berichtete Grünberg. Seit kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres stellt sie ihre kleinen Schmuckstücke an zwei Orten in der Wedemark aus: im Vitamingarten an der Scherenbosteler Straße 2a in Bissendorf und in der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf, Am Langen Felde 5-7.

Geld geht ohne Abzüge an Hospizverein

Grünberg bittet um eine Wunsch-Spende von 5 Euro pro Schmuckstück. Mit der Summe, die insgesamt in der Vertrauenskasse gelandet ist, ist Grünberg zufrieden. Den kompletten Spendenbetrag gibt sie ohne Abzüge an den Hospizdienst, denn Material und Arbeitszeit spendet die Wedemärkerin für den guten Zweck. In ihrer Freizeit stellt sie die Kunstwerke aus Glas, Kunstharz oder Metall her und kam bald auf die Idee, mit dem Hobby den Hospizdienst zu unterstützen.

Im Januar hatte Grünberg schon einmal 217 Euro an den Dienst übergeben, sodass sich die Gesamtsumme nun auf knapp 770 Euro beläuft. Und die Spenden sollen noch weiter fließen: Die Schmuckstücke gibt es weiterhin in den beiden Läden gegen eine Spende. „Ein Ende der Aktion ist bisher nicht geplant“, sagte Grünberg.

