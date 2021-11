Brelingen

Für Christian Oehlschläger war es „etwas ganz Besonderes“, aus seinem jüngst erschienenen siebten Kriminalroman ausgerechnet in der Brelinger Kirche zu lesen – handelte es sich doch für den bekannten Burgwedeler „Krimiförster“ dabei um eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln.

Oehlschläger ist in Brelingen aufgewachsen

Das große Interesse an dem Buch „Die Hasenpfote“ machte es für den Verein Brelinger Mitte, der zu der Lesung eingeladen hatte, erforderlich, nach einem größeren Lesesaal zu suchen. So kam die gegenüber liegende Kirche St. Martini ins Spiel, immerhin die größte Kirche in der Wedemark. Sie bot ausreichend Platz, sodass die gut 80 Zuhörer genügend Abstand zueinander halten konnten – und weckte beim „Krimiförster“ besondere Emotionen: Denn in der Brelinger Kirchengemeinde war sein Vater Gerhard ab 1954 insgesamt 37 Jahre lang als Pastor tätig gewesen. Sohn Christian wuchs im benachbarten Pfarrhaus auf, ehe er in Göttingen sein Forstwirtschaftstudium begann.

Lesen Sie auch Krimiförster Christian Oehlschläger stellt Roman „Die Hasenpfote“ vor

Angesichts dieser Vorgeschichte begann die Lesung in Brelingen, zu der der Autor seinen Lektor Ulrich Hilgefort mitgebracht hatte, anders als üblich. Oehlschläger machte im Publikum einige frühere Mitschüler und andere Weggefährten aus den ersten beiden Jahrzehnten seines Lebens in Brelingen aus. Er erzählte von der Grundschulzeit, die vor genau 60 Jahren bei Lehrer Martin Müller begann. „Da habe ich schreiben gelernt“. Er erinnerte sich an Schulfreunde, an das Fußballspielen beim 1. FC Brelingen, an selbst gemachten Fleischsalat und an seine ersten Schreibversuche im Pfarrhaus. „Mit 14 Jahren habe ich versucht, Karl May zu kopieren, aber nach drei Seiten war Schluss“, gestand Oehlschläger freimütig ein.

2005 erschien Oehlschlägers erster Kriminalroman

Die ersten Kurzgeschichten, zumeist mit jagdlichem Hintergrund, entstanden so erst viel später, nach seinem Studium und Jahren der forstlichen Entwicklungsarbeit in Mittelamerika, an die sich die Tätigkeit als Förster der Landwirtschaftskammer Hannover für Wedemark und Burgwedel anschloss. Oehlschläger veröffentlichte mehrere Bände mit Kurzgeschichten, bis dann 2005 mit „Der Schwanenhals“ der erste Kriminalroman erschien.

Der „Krimiförster“, wie Oehlschläger gern bezeichnet wird, lässt in allen seinen Romanen das ungleiche Ermittlerduo Robert Mendelski und Maike Schnur von der Kriminalpolizei in Celle die Arbeit aufnehmen. Auch das neueste Werk „Die Hasenpfote“ nimmt den Leser mit auf die Wege und in die Wälder der Südheide. Dabei stoßen Archäologen nahe Winsen-Meißendorf auf einen gut erhaltenen Totenschädel – mit einem kugelrunden Loch mitten in der Stirn.

Von Frank Walter