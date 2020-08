Wedemark

Abendsegen & Sundowner: So heißt am Sonntag, 30. August, das Motto der Abendandacht auf dem Campingplatz am Ufer des Natels-Heidesees. Um 18 Uhr läutet Pastor Thorsten Buck von der Kirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf den Gottesdienst ein, der zum Atemholen für die neue Woche animieren soll. In den vergangenen Monaten standen vor allem Open-Air-Gottesdienste am Vormittag auf dem Programm der St.-Michaelis-Kirche. Mit dieser Andacht ruft die Gemeinde ihre Reihe der sonntäglichen Abendsegen nach den Schulferien wieder ins Leben.

Für die musikalische Begleitung sorgt der DaCapo Chor. Dessen Mitglieder freuen sich über die Veranstaltung unter freiem Himmel, denn unter diesen Umständen ist den Musikern das gemeinsame Singen möglich.

Natels-Heidesee ist Ort zum Kraft tanken

Dass es sich am Ufer des Sees für viele Menschen um eine Ort zum Krafttanken und um einen Ort der Begegnung handele, beschreibt Anja Krüger vom Campingplatz des Natels-Heidesee. Der Pastor schließt sich dem an. Es sei ein Ort zum Durchatmen – und damit ideal für Abendsegen & Sundowner.

Im Anschluss an die Andacht besteht die Möglichkeit auf eine Stärkung in der Gastronomie am See. Für den Gottesdienst sollen sich Gäste außerdem eine Picknickdecke oder einen Klappstuhl mitbringen, empfiehlt der Pastor. Für die Einhaltung der Hygieneregeln gibt es genug Platz auf dem Gelände. Die Besucher sollen auch an ihre Mund-Nasen-Masken denken. In dem Fall, dass das Wetter nicht mitspielt und es stark regnet, muss allerdings auch der Abendsegen ins Wasser fallen.

Von Katja Spigiel