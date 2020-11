Elze

Alle Jungen und Mädchen haben Spaten von zu Hause mitgebracht – und Handschuhe, denn es ist kalt an diesem Morgen. Für die Pflanzaktion der Konfirmandengruppen auf dem Kirchengelände in Elze sind Jahreszeit und Minusgrade aber passgenau: 16 Obstbäume sollen auf der Fläche von 800 Quadratmetern eingesetzt werden – der Grundstock für den sogenannten Fruchtwald, der dort wachsen soll.

Der Kirchenvorstandsvorsitzende Bernhard Orlowski hat ausreichend Mutterboden beschafft, um die Pflanzlöcher zu füllen. Pastor Maik Schwarz karrt die dunkle Erde zu den Zweierteams der Jugendlichen beim Ausheben der Löcher. Professionelle Hilfe kommt von Tanja Frost, die sich auskennt mit Apfel, Quitte, Kirsche und Esskastanie im Jungbaumformat. Die Bäumchen, natürlich nackt ohne Blätter in dieser Jahreszeit, tragen zur Sicherheit Namensanhänger – so gekennzeichnet hat sie die Baumschule Schmidt aus Mellendorf geliefert.

Fläche war vorher verwildert

Die Fläche wurde seit vielen Jahren nicht mehr genutzt und ist in Folge dessen verwildert. Im Zuge der Renovierung des Pfarrhauses an der Kirche an der Wasserwerkstraße wurden der Pfarrgarten und auch dieser Bereich von dem Wildwuchs befreit und soll nun genutzt werden. Deshalb werden dort Obst- und Nussbäume angepflanzt. „Es wird einige Jahre dauern, bis die Bäume nennenswert Frucht tragen,“ sagt Schwarz, „aber dann möchten wir die Früchte der Gemeinde zur Verfügung stellen.“

Die Vorstellungen reichen weit in die Zukunft: Den Apfelsaft könnte die Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen beim Adventsmarkt oder bei den Proben zum Krippenspiel ausschenken, die Esskastanien können sich ebenfalls Besucher beim Adventsmarkt schmecken lassen. Der Vorsitzende des Kirchenvorstands sieht die Pflanzaktion als wichtigen Teil des Konfirmandenunterrichts zum Thema Bewahrung der Schöpfung, und was jeder selbst dafür tun kann.

Fruchtwald ist für die Zukunft angelegt

„So setzen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden ein kleines Denkmal auf unserem Pfarrgelände. Wenn sie in 25 Jahren zur silbernen Konfirmation mit ihren eigenen Kindern kommen und zeigen können, welchen Baum sie eingepflanzt haben – das wird etwas Besonderes sein“, sagt Orlowski. Aber erst einmal müssen die Jungen und Mädchen für die Wurzel schlagenden Erinnerungen an diesem frostigen Tag die Spaten ansetzen, Löcher ausheben, die Bäumchen einpassen, Pflanzpfähle einschlagen, Erde schaufeln und festtreten und die Jungbäume mit Kokosband am Pfahl sichern. Im Zweierteam machen die Jugendlichen unter Corona-Bedingungen ihre Sache perfekt.

Ein Zugang zum Fruchtwald soll beizeiten auch über den Kirchenwald an der Pfarrscheune ermöglicht werden. „Und wenn die Bäume dann zu einem Spaziergang einladen, um von den Kirschen und Pflaumen zu naschen, haben sie auch einen guten Dienst getan“, stellt Maisa Wadi-Schwarz in Aussicht. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie versucht, eine gute Mischung von heimischen Obstbäumen zu finden. „Und die Esskastanien sind gerade ganz in Mode, denn sie helfen den lokalen Insektenarten“, erklärt sie.

Bäume werden vom Kirchgeld bezahlt

Finanziert werden die Bäume durch das freiwillige Kirchgeld, dass vor zwei Jahren von der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen für das Außengelände des Pfarrgeländes erbeten worden war. „Damals hatten wir nicht deutlich genug formuliert, dass wir mit den Spenden auf dem ganzen Pfarrgelände etwas für die ganze Gemeinde tun wollen. Das hatte zu Unmut geführt, und das tut mir noch immer sehr leid“, sagt Schwarz bei dieser Gelegenheit. „Mit dem Fruchtwald wird nun das erste Projekt Realität, das meine Frau und ich uns damals schon für dieses Gelände überlegt haben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Früchte bald die ganze Gemeinde erfreuen.“

Von Ursula Kallenbach