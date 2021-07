Herr Zacharias, Sie kommen aus Langenhagen. Was zieht Sie zur Wahl in die Wedemark?

Ich habe mich schon seit einigen Jahren mit der Frage befasst, ob ich für eine Kommune Verantwortung übernehmen möchte. Ich fühle mich beruflich bereit und bin seit meiner Jugend in verschiedenen Ehrenämtern in der Region aktiv. Nach kurzer Auszeit von der Kommunalpolitik sprach mich mein ehemaliger Schulleiter am Langenhagener Gymnasium, Gerhard Menke, an. Er fragte, ob ich mir das Amt in der Wedemark nicht vorstellen könne.

Wie kam Herr Menke denn auf Sie?

Er hat meinen weiteren Lebensweg sehr genau verfolgt und hat mich im Rahmen eines Ehemaligentreffens an der Schule wiedergesehen. Herr Menke hat mich als Wedemärker gefragt. Die Anfrage hat mich deshalb sehr geehrt. Nach vielen guten Gesprächen mit der CDU vor Ort habe ich mich dazu entschieden, den Mut aufzubringen.

„Als Langenhagener ist mir die Wedemark nicht fremd“

Wie groß ist der Nachteil, sich nicht in der Gemeinde auszukennen?

Als Langenhagener ist mir die Wedemark nicht fremd. Auf den ersten Blick ist es ein scheinbarer Nachteil, wenn man nicht so tief in den Themen der letzten 20 Jahre steckt. Der große Vorteil ist aber, unvoreingenommen von außen zu kommen, über den Tellerrand zu blicken und vielleicht auch mal alte Zöpfe abzuschneiden.

Würden Sie denn auch gern in die Wedemark ziehen?

Das ist mein ganz großes Versprechen. Ich möchte hier als Bürgermeister Wurzeln schlagen. Alles andere wäre auch nicht vertretbar und glaubwürdig. Meine Kandidatur ist auch ein klares Bekenntnis zur dörflichen Struktur der Wedemark. Ich kenne das aus meiner Jugend – ich bin in Krähenwinkel zur Schule gegangen.

Die Wedemark gibt sich ja gern das Etikett der Wohlfühlgemeinde. Hat sie das noch verdient?

In Teilen hat sie das bis heute verdient. Die Gemeinde ist ein wunderschöner Flecken, in der auch in den vergangenen Jahren viel Gutes passiert ist. In Teilen der Bevölkerung ist aber der Eindruck entstanden, dass dieses Attribut des Wohlfühlens nicht mehr zutreffend ist. Ich denke da insbesondere an den Bürgerservice und wie mit Bürgerinteressen umgegangen worden ist.

Der Bremer Weg (ehemals Neuer Hessenweg) wird für 1,7 Millionen Euro ausgebaut. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Sie sprechen die Gegner des neuen Industrie- und Gewerbegebietes in Meitze/Gailhof an. Wie würden sie diese als Bürgermeister wieder mit ins Boot nehmen?

„Wir müssen akzeptieren, dass das Gebiet jetzt da ist“

Es ist uns nicht damit geholfen, das Thema immer von vorne aufzurollen. Wir müssen akzeptieren, dass das Gebiet jetzt da ist. In Zukunft ist es aber wichtig, die Bürgerinnen und Bürger bei großen Bau- und Verkehrsvorhaben frühzeitig anzuhören. Ich möchte vermeiden, dass sie die Zeitung aufschlagen und dort über eine Planung informiert werden.

Was hätten Sie anders gemacht?

Bürgerinnen und Bürger sollten solche Dinge beispielsweise durch einen Handzettel der Verwaltung in ihrem Briefkasten erfahren: „Das können wir uns vorstellen, und wir laden Sie ein, darüber zu sprechen“. Die Interessen müssen vor dem Planungsprozess berücksichtigt werden. Und wenn ich die Einwände nicht berücksichtigen kann, dann muss ich das auch sagen.

Lesen Sie auch: Helge Zychlinski (SPD) will Bürgermeister der Wedemark bleiben

Verträgt die Gemeinde keine Veränderungen mehr?

Ich bin der Überzeugung, dass die meisten Menschen in der Wedemark kein Problem damit haben, dass sich etwas verändert. Man muss dazu auch die Vorteile herausstellen. Als Bürgermeister muss ich die Kosten der Gemeinde decken – und dafür ist die Gewerbesteuer entscheidend. Die Frage ist aber, welche Unternehmen wir in die Wedemark holen. Auch die heimische Wirtschaft gilt es eng einzubeziehen.

Lesen Sie mehr: Kommunalwahl in der Wedemark: Berichte, Interviews und Infos

„Die kleinen Ortschaften fühlen sich abgehängt“

Hat die große Koalition aus SPD und CDU noch eine Zukunft?

Die Gründung von Bürgerinitiativen und Wählergruppen spricht für sich. Ich will aufarbeiten, woran das liegt. Insgesamt fühlen sich die kleinen Ortschaften abgehängt und zum Teil bevormundet. Wir müssen sie wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Die Wedemark besteht nicht nur aus Mellendorf, Elze und Bissendorf.

Wo genau sind die Orte abgehängt?

Der Negenborner Ortsrat etwa wünscht sich an der Ortsdurchfahrt seit vielen Jahren eine sichere Fußquerung. Es ist bisher aber nicht gelungen, das Geld in den Haushalt einzustellen. Wenn das aber der Wunsch des gesamten Ortsrates ist, dann habe ich kein Verständnis dafür, wenn dieser nicht aufgenommen wird.

Die Ortsdurchfahrt ist allerdings eine Landesstraße – und damit die Gemeinde nur bedingt zuständig.

Ich bezweifle, dass die Verwaltungsspitze sich auf höherer Ebene ausreichend für die Interessen der Bevölkerung einsetzt. Ein anderes Beispiel gibt es in Abbensen in Richtung Helstorf, wo man sich Tempo 50 statt 70 wünscht. Erst nach Jahren und ständigem Nachhaken kam die lapidare Antwort, dass man nichts unternehme. Das ist Bürgerkommunikation, wie sie nicht funktionieren sollte. Der Bürgermeister muss das vorleben. Wenn er das nicht tut, kann keine Koalition in einem Gemeinderat das verändern.

Nahezu die ganze Gemeinde ist stark vom Durchgangs- und Umleitungsverkehr gebeutelt. Wie bekommen Sie das in den Griff?

Es ist das große Problem, dass die Gemeinde nur begrenzt Einfluss hat. Wir müssen an den richtigen Stellen ganz penetrant um Unterstützung für die Wedemark werben.

Was ist denn der Unterschied zwischen Ihnen und Herrn Zychlinski?

Der Unterschied liegt in der politischen Kultur – wie wir mit Problemen und Konflikten umgehen. Und in der Erfahrung, die ich auch außerhalb der Politik gesammelt habe. Ich kann zudem unvoreingenommen auf die Gemeinde und die Verwaltung schauen. Das funktioniert nicht, wenn man selber seit zwei Jahrzehnten Teil dessen ist, was möglicherweise nicht gut funktioniert.

Zur Person: Das ist Marco Zacharias Marco Zacharias ist 32 Jahre alt, in Langenhagen geboren und aufgewachsen. Seit 2017 lebt er in Hannover-Döhren. Nach Abitur und Zivildienst schloss er 2015 sein Bachelor-Studium in Public Relations ab. Beruflich war er unter anderem für die Unternehmerverbände Niedersachsen und den Norddeutschen Rundfunk tätig. Seit vier Jahren arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der CDU-Landtagsfraktion, zuletzt als Pressesprecher und Grundsatzreferent. Zacharias engagierte sich außerhalb der Politik seit früher Jugend als Betreuer auf Konfirmandenfreizeiten und Schülersprecher. Später war er Mitglied des Kirchenvorstandes der Matthias-Claudius-Gemeinde Krähenwinkel-Kaltenweide und dort zuständig für die Jugendarbeit. Über dieses Engagement fand er den Einstieg in die Kommunalpolitik Langenhagens, wo er von 2011 bis 2016 Mitglied des Rates der Stadt war. Seit 2020 ist Zacharias auch Fußballschiedsrichter im Kreis Region Hannover.

Schauen wir drei Monate voraus – welches Projekt würden Sie als Bürgermeister zuerst anpacken?

Ich würde das Thema Bürgerservice und die Arbeitsprozesse in der Verwaltung in Angriff nehmen. Im Rathaus soll es eine neue Kultur des Miteinanders geben.

Brauchen Sie denn auch mehr Personal in der Gemeindeverwaltung, um Ihre Ideen umzusetzen?

Mit dem Personal, das in den vergangenen Jahren dazugekommen ist, sollte ich gut auskommen. Viele Menschen in der Gemeinde haben den Eindruck, dass das Mehr nicht besseren Service erbracht hat. Die Verwaltung kann mehr, sie braucht aber eine ordentliche Führung.

Um die Digitalisierung der Gemeinde Wedemark im Rathaus ist es nach Ansicht von Bürgermeisterkandidat Zacharias nicht gut bestellt. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Was konkret soll sich denn beim Bürgerservice verbessern?

Man muss sich nur anschauen, was die Gemeinde bisher unter einem digitalen Bürgerservice versteht. Wenn Sie auf die Website gehen, gibt es dort sieben Dienstleistungen, die Sie online machen können – allerdings nur als Terminbuchung. Und selbst das klappt nicht immer. Das ist im Jahr 2021 ein Indiz dafür, dass es um die Digitalisierung in der Verwaltung nicht besonders gut bestellt ist. Ich stelle mir vor, dass künftig die meisten Leistungen komplett digital funktionieren, das Rathaus aber offen bleibt. Die Bearbeitungsdauer ist derzeit viel zu lang und die Erreichbarkeit zu schwierig. Fehlende Mitarbeiter müssen von anderen vertreten werden können. Das ist aktuell nicht überall der Fall – und das ist ein Führungsproblem des Bürgermeisters.

In der Gemeinde und in der Region Hannover gibt es sehr viele Familien, die auf der Suche nach Bauland oder Wohnraum sind. Hat die Wedemark Platz?

Die Wedemark hat Platz, vor allem für ihre eigenen Familien. Ich werde das auf CDU-Initiative beschlossene Einheimischenmodell umsetzen, das auch Kinder von Menschen, die bereits hier wohnen, stärker berücksichtigt. Es muss vermieden werden, dass diese Familien die Gemeinde verlassen müssen, während Familien etwa aus Hamburg den Zuschlag für das Bauland hier bekommen.

„Das Ortsbild muss überall erhalten werden“

Wo könnte denn noch gebaut werden?

In den kleinen Ortschaften im Norden könnten noch einige Wohneinheiten entstehen, wenn wir das mit einem B-Plan absichern. Im Bereich der Bahnlinie kann nachverdichtet werden, und auch in der Mitte und im Süden sehe ich Potenziale. Wichtig ist, dass überall das Ortsbild erhalten wird und bezahlbarer Wohnraum entsteht.

Lesen Sie auch: Grüne nominieren eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt

Welche Mehrheit im Rat brauchen Sie für Ihre Projekte?

Ich trete als Bürgermeister für alle an. Und ich werde mit allen Fraktionen im Rat – mit Ausnahme der AfD – politisch konstruktiv zusammenarbeiten.

Wie geht es bei Ihnen weiter, wenn es nicht mit der Wahl klappt?

Ich mache den Bürgerinnen und Bürgern das Angebot, mein Leben in Döhren mit meinem Job im Landtag komplett zu verändern. Wenn es nicht klappt, werde ich in dieses Leben zurückkehren.

Von Sebastian Stein und Sven Warnecke