Brelingen

Nach einer für beide Seiten unerfreulichen Begegnung zwischen einer Autofahrerin und einem Paar, das seinen Hund Gassi führte, ermittelt die Polizei nun gegen einen 27 Jahre alten Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Der Mann war am Sonnabend, 21. August, um 13.35 Uhr in Begleitung einer 43 Jahre alten Frau auf dem Scharreler Weg in Brelingen unterwegs. Eine Frau (32) passierte die Spaziergänger in ihrem Auto. Der Polizei zufolge warfen die Fußgänger der Frau vor, mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren zu sein. Als die Autofahrerin ausstieg, uferte der zunächst verbale Streit aus. Der 27-Jährige soll die fünf Jahre ältere Autofahrerin hart am Arm gefasst und dabei verletzt haben.

Von Frank Walter