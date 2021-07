Wedemark

Welche Möglichkeiten gibt es, den Autoverkehr in der Wedemark klimaschonender zu gestalten und dennoch weiter das Bedürfnis nach individueller Mobilität zu bedienen? Darum geht es in einer Onlineveranstaltung am Dienstag, 13. Juli, ab 18.30 Uhr, zu der die Gemeindeverwaltung Wedemark und die Klimaschutzagentur Region Hannover einladen. Der digitale Austausch für Wedemärker Bürgerinnen und Bürger ist Teil der Beteiligungsreihe zum Quartierskonzept „Grüner Faden für Bissendorf“.

Die Teilnahme an der Videokonferenz über die Plattform Zoom ist kostenlos möglich. Die Zugangsdaten stehen auf www.wirimklimalog.de. Dort gibt es nach der Veranstaltung auch die Beiträge zum Download. Für Fragen steht Irina Reeker von der Klimaschutzagentur, Telefon (0511) 220022-79, zur Verfügung.

Nach den Vorträgen bleibt Zeit zum Austausch

Die Teilnehmer erfahren an diesem Abend unter anderem mehr über das Projekt „Mobilität. Energie. Wedemark“ der Gemeindeverwaltung, kurz MoEWe. Dessen Verantwortliche suchen nach Möglichkeiten eines bedarfsgerechten Mobilitätsangebots und wollen zudem die öffentliche Ladeinfrastruktur in der Gemeinde erweitern. Auch Carsharing ist ein Thema des Abends. Mit dabei sind unter anderen Anne-Kathrin Kracke von der Freiwilligenagentur Wedemark und René Rakebrandt als Umweltschutzbeauftragter für das MoEWe-Projekt sowie Antonia Hingler als Wirtschaftsförderin der Gemeinde. Im Anschluss an die Vorträge bleibt Zeit für Fragen und eigene Vorschläge.

Von Frank Walter