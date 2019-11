Kleine Kinder können sich beim Turnen austoben

Scherenbostel

Nun kurz nach dem Ende der Herbstferien wird bei der Spiel- und Sportgemeinschaft Scherenbostel wieder geturnt. Mit viel Spaß und Ausdauer im groß aufgebauten Parcours bewegen sich die ein- bis dreijährigen Jungen und Mädchen immer donnerstags in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle in Scherenbostel am Fuhrenkamp, heißt es von SSG-Vorstandsmitglied Marion Bitterkleit. Auch die Vier- bis Sechsjährigen können donnerstags in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr beim Turnen ihren Spaß haben.

Spiel- und Sportgemeinschaft Scherenbostel sucht Verstärkung

Die Gruppen wünschen sich Bitterkleits Angaben zufolge Verstärkung. Für weitere Informationen ist die Übungsleiterin Gaby Schönke, die von Johanna Möhring unterstützt wird, unter der Telefonnummer (05139) 983885 zu erreichen. Zudem hält die Website www.ssg-scherenbostel.de weitere Infos bereit.

Von Sven Warnecke