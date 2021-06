Mellendorf

Ballettschulen – und damit auch die in der Wedemark – sollen nun anerkannte kulturelle Einrichtungen sein, und nicht etwa Tanzschulen oder Sport- und Fitnesseinrichtungen. So hat das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur vor Kurzem beschieden. Oder aber, wie das Sozialministerium gleichzeitig festhielt: Sie gehören zum Freizeit- und Amateursport.

Die selbstständige Ballettschulleiterin Viola Neumann-Ziegler nutzt seit Anfang Juni pragmatisch die Möglichkeit beider Kategorien, um wieder Präsenzunterricht in ihren Räumen in Mellendorf anzubieten. „Es löst aber das Problem nicht“, sagt sie.

Genau wegen dieses Dauerproblems, das unter Pandemiebedingungen besonders deutlich wurde, hatte sich Neumann-Ziegler mit einem Positionspapier an die Landespolitiker gewandt. Ballettschulen wurden seit Beginn der Corona-Krise in den wechselnden Verordnungen bis zur jüngsten vom 30. Mai, überarbeitet vom 4. Juni, nicht klar zugeordnet. Sie wussten nicht, wonach sie sich richten sollten.

Kauroff plädiert für kulturelle Einrichtung

Für die SPD versicherte inzwischen der Landtagsabgeordnete für Garbsen und Wedemark, Rüdiger Kauroff, nach einem Termin in Mellendorf, er habe Klarheit geschaffen. Dazu hatte er sowohl das Sozialministerium als auch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur um eine verlässliche Einstufung gebeten. Die erfolgte nach Angaben des Landtagsabgeordneten in unterschiedlicher Gewichtung, ob es sich nun um „Freizeit- und Amateursport in geschlossenen Räumen“ oder um eine „kulturelle Einrichtung“ handelt.

Dazu merkte Kauroff seine eigene Einschätzung aus den Gesprächen vor Ort an: „Ballettschulen bilden den tänzerischen Nachwuchs aus, die kann man doch nicht mit einem Fitnessstudio vergleichen.“ Insofern halte er eine Einstufung als kulturelle Einrichtung für angemessen. Er teilte der Ballettschule Wedemark aber auch die unterschiedlichen Bewertungen mit. Und: Neumann-Ziegler stand wieder vor demselben Problem.

Lesen Sie auch Ballettschule Wedemark kämpft für Klarheit bei Corona-Regeln

Ballettschule Wedemark bleibt am Thema

Dank der gesunkenen Inzidenzwerte konnte sie den Präsenzunterricht inzwischen wieder aufnehmen – so oder so. „Auf Landesebene ist das Problem der eindeutigen Zuordnung weiter nicht gelöst“, stellte die Leiterin gleichwohl mit Sorge fest. „Alle meine Kollegen hängen genauso in der Luft.“ Sie wolle versuchen, an dem Thema dranzubleiben, „und dass wir uns zusammenschließen“. Allerdings seien alle Einrichtungen dieser Art nach sieben Monaten des Stillstands und des Onlineunterrichts nun voll damit beschäftigt, den normalen Betrieb wieder hochzufahren.

Die klare Statuszuordnung ist das Thema. „Es geht uns nicht um Geld“, betonte Neumann-Ziegler noch einmal. Vielmehr gehe es um den Nachwuchs des Bühnentanzes, der in der Frühausbildung landesweit nur noch in privaten Ballettschulen ausgebildet und gefördert werde. Und ein Vergleich mit Tanzschulen passe ebenso wenig wie die Zuordnung zum Sport- und Fitnessbereich.

Von Ursula Kallenbach