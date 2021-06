Wedemark

Die neue Kindertagesstätte in Wennebostel ist ein besonders herausragendes Beispiel gelungener Alltagsarchitektur in der Wedemark. So beurteilt die Architektenkammer Niedersachsen die kommunale Kita. Deshalb stand das Gebäude offen zur Besichtigung am Tag der Architektur an diesem Sonntag. Das ungewöhnliche Gebäude reiht sich aktuell unter landesweit 130 Objekte bester Architektur ein.

Wie Fühler streckt der eingeschossige Bau mit Lärchenholzfassade vier Gebäudeteile hinaus auf das Gelände Am Rahlfsberg. Die Architekten haben außerdem die Dachflächen so verfaltet, dass immer von irgendwo Tageslicht in die Räume fließen kann und Himmel zu sehen ist. Innen bildet der zentrale große Spielflur die Hauptachse, von der aus sich die Kinder orientieren können „Architektur wirkt auf Kinder“, betont Architektin Carla Mevißen. „Architektur schafft Räume, in denen Kinder sich aufgehoben fühlen, und in denen sie den Mut finden, etwas zu erkunden.“

Im Bewegungsraum der Kita können sich auch die Architekturfachleute Carla Mevißen und Henning Hille mal über ihren gelungenen Bau freuen. Quelle: Ursula Kallenbach

Kita ist ab Sommer schon voll belegt

Trotz des guten Wetters, was eigentlich eher zu einem Freibadbesuch einlud, wollten überraschend viele Besucher Einblick nehmen. Für mehr als 40 Interessierte mit Anmeldungen unter Corona-Bedingungen hatte das Architekturbüro RA Plus aus Hannover drei Führungen unter fachlicher Begleitung organisiert. Dabei war auch die Kita-Leiterin, Christine Brandes. „Ab Sommer sind wir schon voll“, berichtete sie. Für drei Kita-Gruppen mit je 25 Kindern und eine Krippengruppe mit 15 Kindern ist das Gebäude ausgelegt. Nicht nur Kinder aus Wennebostel, sondern aus der ganzen Wedemark werden berücksichtigt.

Zur Galerie Etwa 40 Besucher haben am Tag der Architektur einen Rundgang durch die neue Kita in Wennebostel gemacht und sich an moderner Architektur für Kinder erfreut.

Für 3 Millionen Euro neue Wege beschritten

Für den Architekten Henning Hille ist der Baustoff ein zentraler Punkt. „Wir sind ziemlich hölzern unterwegs“, verdeutlichte er. Der eingeschossige Bau zeigt eine Lärchenholzfassade, innen werden ebenfalls Holzdämmstoffe verwendet. Die neue Kita wurde auf einer Grundfläche von 1000 Quadratmetern in Holzrahmenbauweise errichtet. Unsichtbar, unter den Parkplatz gelegt, versorgt Geothermie das Gebäude mit Wärme und sorgt auch für Kühlung im Sommer. Sicherlich ist auch das nachhaltige Konzept ein Plus in der Bewertung des Projekts. Das Dach ist sichtbar – und begrünt mit Kräutern.

Für knapp 3 Millionen Euro, inklusive Kosten für die Außenanlage, hat die Gemeinde diese Kita realisiert – und dabei neue Wege beschritten. Seit Ende 2018 haben die beauftragten Architekten geplant, im April 2019 wurde der Bauantrag eingereicht, Baustellenbeginn war im Dezember 2019. Im Team Hochbau der Gemeinde betreute Projektleiterin Stefanie Brüning-Fleißig den Kita-Bau Wennebostel.

Außenbereich wird noch fertiggestellt

Anfang 2020 hatten die Kinder die offizielle Grundsteinlegung gefeiert und durften dann die Bauarbeiten täglich durch den Bauzaun miterleben. Denn ihre alte, zu eng gewordene Kita in der ehemaligen Grundschule Wennebostel liegt direkt nebenan. Anfang Januar 2021 war der Neubau fertiggestellt, und die ersten Kinder zogen ein. Wegen der anhaltenden Pandemie entfiel damals eine offizielle Eröffnung. Der Außenbereich der Kita wird voraussichtlich im Juli oder August fertiggestellt; parallel läuft der Straßenendausbau Am Rahlfsberg. Der Kita-Betrieb im alten Gebäude ist eingestellt. Für die ehemalige Schule, ein denkmalgeschütztes Gebäude, plant der Ortsrat Wennebostel eine Umnutzung zu einem Dorftreff.

Außer der Kita Wennebostel steht auch der Gebäudekomplex des Unternehmens Kirsch Pharma im Gewerbegebiet Bissendorf als Beispiel für gute Architektur. 2018 wurden auf dem 32.000 Quadratmeter großen Grundstück „Langer Acker“ Gebäude und Hallen für Produktion, Lagerung und Verwaltung in Betrieb genommen.

