Mellendorf

Beschaffungssicherheit, das ist der Schirm, den die Gemeinde Wedemark jetzt für neue, kostenfreie Corona-Schnelltests in ausreichender Zahl über den acht kommunalen Kindertagesstätten aufspannt. Bis zum 31. Juli sind die sogenannten Lolli-Tests in den dortigen Notgruppen gesichert. Die Verwaltung spricht außerdem die Kitas der freien Träger an, sodass insgesamt in der Wedemark flächendeckend in 19 Einrichtungen getestet werden kann. Dazu gibt es mit dieser Woche eine neue Strategie: Kitaleitungen geben jetzt Eltern Schnelltests mit nach Hause.

Die Gemeinde sucht deshalb kein Personal mehr für Schnelltestaktionen in der Kinderbetreuung. Alle kommunalen Kitas seien inzwischen mit den Tests ausgestattet, die gut angenommen würden. „Die Kita-Leitungen sollen die Tests vor Dienstbeginn ausgeben“, sagt Gemeindesprecher Ewald Nagel auf Anfrage.

110.000 Euro Kosten

„Wenn wir wissen, dass andere Träger mitmachen, bemühen wir uns um weitere Tests“, versichert Bürgermeister Helge Zychlinski. In einer Videokonferenz an diesem Freitag erörtert der Verwaltungschef dies mit allen freien Kita-Trägern in der Wedemark. „Wir gehen davon aus, dass sie auch Tests von uns bekommen“, sagte sein Sprecher am Mittwoch auf Nachfrage. Gut 110.000 bis 120.000 Euro bezahlt die Kommune für die Beschaffung, wie sie jetzt für die gemeindlichen Kitas ausgelegt ist. Analog werden die Tagespflegestellen versorgt.

Von Bund und Land sei bislang kein Geld dafür zu erwarten gewesen, sagte Zychlinski bei einem Ortstermin an der gemeindlichen KitamiTu (Kindertagesstätte mit Turm) in Mellendorf. Dort hat Anfang der Woche mit den neuen Schnelltests auch der Strategiewechsel seinen Anfang genommen. Aktuell werden dort nach zusätzlicher Einrichtung einer Notgruppe seit Montag 75 Kinder betreut.

90 Prozent der Notgruppen-Eltern machen mit

Es sei nach wie vor so, dass das Testen in den Kitas ein freiwilliges Angebot an die Eltern sei, und keine Verpflichtung, betonte Zychlinski. 90 Prozent der Eltern hätten sich gleichwohl in den acht kommunalen Kitas einverstanden erklärt – auch mit der Verantwortung, dass im Falle positiver Testergebnisse mit Hinweis auf eine Corona-Virenlast dann Handlungsbedarf bestehe. „Wir haben diese Selbsterklärung mit der Aufnahme in die Notgruppen genommen“, erläuterte der Verwaltungschef.

Ärzte sind nicht mehr erforderlich

In der KitamiTu hatten seit Ostern einmal wöchentlich jeweils drei Ärzte, selber auch Eltern der Einrichtung, gemeinsam mit drei Müttern oder Vätern Schnelltests gemacht. Dabei kamen erst Rachentests, dann Nasentests zum Einsatz. Der Strategiewechsel, Schnelltests auch flächendeckend in den Kitas auszurollen, wird nun durch die neuen Lolli-Tests möglich. Sie sind einfacher und kindgerechter, wie die Gemeinde auch in ihrem Online-Newsletter zur Corona-Lage erklärt. Zur Probenentnahme muss ein Wattestäbchen nur kurzzeitig im Mund unter der Zunge liegen, damit die Speichelprobe verwertbar ist. Diese Tests können auch Laien problemlos anwenden – ohne Mediziner an der Seite.

Gute Strategie bei 19 Einrichtungen

„Erst so können Einrichtungen flächendeckend berücksichtigt werden, wenn man die Tests an die Eltern gibt“, verdeutlichten die Ärzte Marco Kurz und Steffen Treiß an der KitamiTu. „Bei 19 Kitas ist die Strategie gut, die Schnelltests mit nach Hause zu geben. Für so viele Kitas hätten wir nicht genug Ärzte.“ Gleichzeitig wiesen sie im Gespräch mit dem Bürgermeister darauf hin, dass die Schnelltests aus ihrer Sicht eigentlich zwei Mal in der Woche gemacht werden sollten, um verlässlich schnell auf mögliche Infektionen reagieren zu können. Wenn sich alle freien Träger geäußert hätten, werde man die Beschaffungssicherheit bis zum Sommer prüfen, sagte Zychlinski. „Dann sehen wir, dass wir zwei Mal die Woche testen.“

Zu den bisher aktiven Ärzten gehören auch – neben Marco Kurz – drei weitere Zahnmediziner: Martin Bröckert aus Langenhagen, Moritz Schröder aus Mellendorf und Victoria Norden aus Elze. „Ich hatte erstmal alle meine Zahnarztkollegen aktiviert“, erklärte Kurz, der in Langenhagen praktiziert. Die Zahnärztin Victoria Norden führt schon einige Zeit Schnelltests in der Kita Zwergenburg durch – eine Kita mit freiem Träger. Ebenso hat die Lebenshilfe in ihrer Kita Domino in Mellendorf 60 Kinder einmal wöchentlich getestet. Ergebnis: ein Fall. Domino hat bereits bei der Gemeinde zugesagt, die neuen Schnelltests anzuwenden.

Man kann nur auf die Eltern setzen

Ärzte wie Verwaltung setzen auf Bereitschaft und Verantwortung der Eltern. „Bei positiv anzeigendem Test heißt es, Kind zu Hause lassen, und die anderen Eltern werden gebeten, ihre Kinder abzuholen. Die Gruppe wird geschlossen“, erläuterte Zychlinski. Genau für solche Gruppen seien daher diese Schnelltests ein wirkungsvolles Instrument, weil schnell reagiert werden könne, betonten die Ärzte. Das Gesundheitsamt der Region sei nach allen Erfahrungen bisher zu langsam, um zügig einzugreifen, stellten die Akteure in ihrer Zwischenbilanz einhellig fest. Zugleich lobten sie die Gemeinde Wedemark ausdrücklich für tatkräftige Entscheidungen – „und sie legt richtig viel Geld auf den Tisch“.

So könnten sich betroffene Eltern mit einem positiven Schnelltest – ob beim Kind oder bei ihnen selbst – unmittelbar auch an ihre Hausarztpraxis für den notwendig folgenden PCR-Test wenden. „Es gibt so viele Eltern, die sich schon solidarisch verhalten und die Kinder früh zu Hause gelassen haben“, bestätigten die Ärzte. „Man kann nur auf die Eltern setzen.“

Von Ursula Kallenbach