Elze/Bennemühlen/Meitze

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen hat alle Gottesdienste in der Kirche in Elze und in der Kapelle in Meitze zunächst bis Ende Februar abgesagt. Es wird aber weiterhin „Gottesdienste zum Mitnehmen“ immer ab sonnabends vor der Kirche in Elze und vor der Kapelle in Meitze zum Abholen sowie auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.kirche-elze.de zum Download geben. Der Kirchenvorstand hofft, dass mit neuen, positiven Entwicklungen ab 7. März auch wieder Gottesdienste unter Beachtung der bekannten Hygieneregeln gefeiert werden können.

Konfirmation wird auf Juli verschoben

Die Konfirmation wird allerdings vorsorglich bereits jetzt auf einen späteren Termin verschoben. Ursprünglich war sie für den 18. April geplant. „Wir hätten wahrscheinlich den Gottesdienst zur Konfirmation feiern können. Aber ob die Familien im Anschluss gebührend hätten feiern können, das wäre unwahrscheinlich gewesen“, sagt Pastor Maik Schwarz, der nun schon die zweite Konfirmation hintereinander verschieben muss.

So hat der Kirchenvorstand für Elze-Bennemühlen entschieden, die Konfirmation am 4. Juli ab 10 Uhr in der großen Kirche in Brelingen feiern zu wollen. Ob es am Sonnabend davor den traditionellen Abendmahlsgottesdienst geben kann, wird kurzfristig entschieden und hängt von den dann gültigen Abstands- und Hygieneregeln ab. „Wenn nicht, dann feiern nur die Konfirmandinnen und Konfirmanden im Konfirmationsgottesdienst Abendmahl – so wie früher bei ihren Großeltern,“ sagt Pastor Schwarz.

Von Frank Walter