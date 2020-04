Bissendorf/Resse

Ob Eierfärbetabletten, Osterkerzen oder Tipps für einen Osterspaziergang – in der St.-Michaelis-Kirchengemeinde Bissendorf kommt Ostern alles in die Tüte. Für die Tage von Gründonnerstag bis Ostersonntag liefert die Kirchengemeinde vorher auf Bestellung eine Materialtüte mit Dingen und Denkanstößen, um die christlichen Feiertage ohne die ausfallenden Gottesdienste in den Familien dennoch zu begehen.

Zwei Versionen der Ideentüte soll es geben: eine für Erwachsene, denen der Ostergottesdienst sonst fehlen würde, und eine Familienversion. Diese liefert Bastelanregungen, Malbilder, Links zu Angeboten im Internet und zu einer kleinen Familienandacht für den Frühstückstisch am Ostersonntag.

Bestellen können Gemeindemitglieder die Tüten kostenfrei im Internet auf www.kirche-bissendorf.de/trotzdem-ostern und im Gemeindebüro unter Telefon (05130) 8770 am Sonnabend, 4. April, von 15 bis 18 Uhr, und Sonntag, 5. April, von 11 bis 14 Uhr, für die Michaelis-Kirchengemeinde.

Resser Gemeindemitglieder können sich per E-Mail an wibke.lonkwitz@evlka.de oder unter Telefon (05130) 6099208 bei Pastorin Wibke Lonkwitz melden. Die Bestellungen müssen bis Montagmittag vorliegen, da die Konfirmandengruppe der Kirchengemeinde die Tüten zu Beginn der Osterwoche ab Montag, 6. April, ausliefern will.

Von Ursula Kallenbach