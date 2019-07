Abbensen

Die Kapellengemeinde Abbensen lädt Interessierte zum diesjährigen „Dinner in Weiß“ ein. Die aus Frankreich stammende Idee, eine Art Picknick mit Freunden im Freien zu machen, hat in Abbensen inzwischen Tradition. Wer dabei sein will, muss sich am Freitag, 26. Juli, weiß oder in Cremefarben kleiden. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr unter der alten Kastanie an der Kapelle in Abbensen.

„Wer tafeln will, packt einen Korb mit weißem Geschirr, Besteck, Getränke, Gläser und das wichtigste ein: eine geschmackvoll angerichtete Speise für das Büfett“, heißt es in der Ankündigung. Die Kirchengemeinde sorgt für Tische und Stühle, Dekoration und eine weiße Tischdecke. Bei Regen fällt das „Dinner in Weiß“ aus.

Aus organisatorischen Gründen bitten die Organisatoren um eine Anmeldung bis Mittwoch, 24. Juli. Diese nimmt Ruth Meier unter Telefon (05072) 7133 entgegen.

