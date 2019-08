Wedemark

Mit Beginn des neuen Schuljahrs erscheint das aktuelle Kursprogramm der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark. Das 50 Seiten umfassende Heft liegt nun in Geschäften, im Rathaus, in den Büchereien, in den Grundschulen und in den Kindertagesstätten aus. Selbstverständlich ist es auch in der Geschäftsstelle d...