Mellendorf

Videokameras, Filmleuchten und ein mobiles Tonstudio: Ein Hauch von Hollywood erfüllte die evangelische Kirche in Mellendorf. Denn dort filmten Videoprofis das Weihnachtskrippenspiel.

Das Video ist ab Heiligabend auf der Homepage der Kirchengemeinde www.kirche-mellendorf.de abrufbar. Es soll ein Beitrag zu etwas Normalität sein – in Zeiten, in denen aufgrund der Corona-Pandemie viele Präsenzveranstaltungen in den Kirchen abgesagt wurden.

An den Dreharbeiten wirkten 13 Kinder unter der Leitung von Pastorin Silke Noormann und dem Kindergottesdienstteam mit. In acht Szenen erinnern die jungen Schauspieler an die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem, an die Hirten auf dem Feld und an die drei Könige aus dem Morgenland.

Alle Teilnehmenden hielten sich an die Hygienevorschriften, trugen Masken in den Drehpausen und achteten auch beim Dreh auf den Sicherheitsabstand.

Von Stephan Hartung