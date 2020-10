Resse

18 Kinder und fünf Betreuer der Naturschutzjugend Wedemark (Naju) haben jetzt auf dem Waldlehrpfad am Forsthaus Resse in einem gemeinsamen Projekt mit dem Forstamt Fuhrberg eine Nisthilfe für den seltenen Hirschkäfer gebaut.

Gleichwohl: Die in einem Erdloch zusammengestellten Stämme aus Eichenholz erinnern eher an einen Holzkohlemeiler aus vergangener Zeit und erfordern eine Erklärung in Schriftform auf einer eigens angebrachten Informationstafel.

Försterin Kerstin Geier vom Forstamt Fuhrberg erläuterte den Kindern, dass sich die Larven des Hirschkäfers bis zu acht Jahre in verrottenden Eichenstubben entwickeln, danach aber als fertiger Käfer kaum länger als zehn Wochen leben. Die fertigen Käfer benötigen auch noch alte lebende Eichenbäume, die sie anritzen, um den frischen Baumsaft zu trinken. Zudem ging es bei dem gemeinsamen Projekt um andere Tiere, Pilze und Pflanzen, die sich in dem langsam verrottenden Holz wohlfühlten.

Von Sven Warnecke