Wedemark

Die ersten Pflegeheim-Bewohner in der Wedemark sind geimpft. Bald sollen dann auch über 80-Jährige, die nicht in einem Heim wohnen, ihre erste Impfung erhalten können. Der Seniorenbeirat der Gemeinde Wedemark fordert für sie nun Termine in einer mobilen Impfstation in der Wedemark statt auf dem Messegelände im Süden Hannovers. Laut Bürgermeister Helge Zychlinski ist damit jedoch zumindest vorerst nicht zu rechnen.

Stadtgarten-Bewohner und -Mitarbeiter sind geimpft

Auch in der Wedemark ist der Impfstart in den Altenheimen nun erfolgt: Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenpflegeheimes Stadtgarten in Bissendorf seien schon am vergangenen Wochenende gegen das Coronavirus geimpft worden, berichtete Zychlinski nach einer Videokonferenz mit den Wedemärker Pflegeeinrichtungen am Donnerstag. Die Einrichtung sei „dazwischen geschoben worden“ – der Stadtgarten habe davon profitiert, dass die Impfung in einem anderen Heim wegen eines aktuellen Infektionsgeschehen ausfallen musste.

Während die mobilen Impfteams bereits seit dem Jahreswechsel die Pflegeheime in der Region aufsuchen, ist der Impfstart für die über 80-Jährigen, die nicht in Heimen leben, zwar angekündigt, aber noch nicht erfolgt. Für diese Bevölkerungsgruppe macht sich nun der Seniorenbeirat der Gemeinde Wedemark mit einem Antrag stark: Die Gemeindeverwaltung soll sich bei der für die Impfungen zuständigen Region Hannover für eine mobile Impfstation stark machen. Senioren aus der Wedemark sollten sich so nach entsprechender Terminvergabe direkt im Gemeindegebiet impfen lassen können.

Seniorenbeirat: Weg zur Messe ist zu beschwerlich

„Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass über 80-Jährige mit dem Auto nach Laatzen fahren können“, schreibt der Seniorenbeirat unter Bezug auf das Impfzentrum auf dem Messegelände im Süden Hannovers. Auch die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln samt zweifachem Umsteigen sei „für die meisten über 80-Jährigen mit Sicherheit zu beschwerlich“ – zumal man den ÖPNV wegen der Ansteckungsgefahr ja ohnehin meiden solle.

Einsatzkräfte bauen im Dezember 2020 das Impfzentrum auf dem Messegelände auf. Quelle: Rainer Droese

Doch eine mobile Impfstation in der Wedemark erscheint derzeit wenig wahrscheinlich. Die Verantwortlichen für die Impfaktion seien „sehr deutlich in ihren Aussagen“, sagte Bürgermeister Zychlinski am Donnerstag auf Anfrage: „Das geht personell und logistisch derzeit nicht.“ Mit Blick auf die jeweils nötige zweite Impfgabe und den Umstand, dass angebrochene Großpackungen zügig aufgebraucht werden müssten, sei eine Impfung mobil vor Ort „in den nächsten Wochen nicht ansatzweise denkbar“, sagte der Bürgermeister. „Damit müssen wir umgehen – leider“, fügte er hinzu.

Wedemärker, die noch eine FFP2-Maske benötigen, können sich ein kostenloses Exemplar im Vodafone-Shop der Telemaster GmbH in Mellendorf, Kaltenweider Straße 28, abholen. Mehrere Hundert Stück waren am Freitagmittag noch vorrätig – „unser Beitrag in dieser schwierigen Zeit“, hieß es von den Betreibern.

Von Frank Walter