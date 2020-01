Katrin Grote zeigt Collagen bei Ausstellung im Mooriz

Resse

„Maskenhaft“ ist es ab Sonntag, 19. Januar, im Moorinformationszentrum (Mooriz) in Resse. An dem Tag öffnet die erste Ausstellung im neuen Jahr. Katrin Grote zeigt verschiedene Handschnittcollagen in den Räumen an der Straße Altes Dorf.

Die Künstlerin fertigt diese seit mehr als 30 Jahren an. Die bunten Collagen sind ihr persönliches Ausdrucksmittel, um die Sichtweisen auf das beziehungsweise zum Leben zu zeigen, heißt es in der Ankündigung. „In der Verwendung von Fülle, Farbe und Formenvielfalt bei der Herstellung ihrer Arbeiten zeigt sie den in der Gesellschaft oft vernachlässigten oder vergessenen Blick für den Pluralismus der Zeit“, werben die Organisatoren für die Ausstellung.

Die Vernissage beginnt um 12 Uhr. Besucher sind willkommen. Das Mooriz hat mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Veranstaltungen finden Interessierte im Internet auf www.mooriz.de.

Von Julia Gödde-Polley