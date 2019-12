Pfandbons helfen dem Lions Club bei Projekten

Elze

Eine Art Briefkasten mit einer Glasscheibe an der Front versehen, hängt seit knapp zwei Wochen neben den zwei Leergut-Automaten im Edeka-Markt in Elze. Der Kasten ist bereits reichlich mit Bons gefüllt. Gespendet haben die Zettel Kunden, die ihr Leergut zurückgebracht haben und sich das Geld nicht haben auszahlen lassen. Diese Spenden helfen dem Lions Club dabei, in der Wedemark soziale und gemeinnützige Initiativen und Projekte zu unterstützen.

„Wir möchten den Lions Club Wedemark dabei helfen, auch weiterhin so erfolgreich Projekte im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit in der Wedemark zu fördern“, sagte Marktleiter Uwe Karsten Lüders. Aus diesem Grund ist der Marktleiter gerne bereit, die Pfand-Bon-Box der Lions im Markt anzubringen. „Ein Jahr lang bleibt die Box hängen“, kündigt Marktleiter Mario Lüders an. „Dann wissen wir, wie viel Geld zusammen gekommen ist.“

Bons in Wennebostel kommen Tafel zugute

Auch im Edeka-Mark in Wennebostel ist eine Box angebracht worden. Die dort gesammelten Bons unterstützen allerdings die Tafel. „Pro Jahr spenden die Kunden mehr als 1500 Euro“, berichtete der 64-jährige Marktleiter.

Wie ist die Idee mit dem Sammeln der Bons entstanden? Viele Menschen bringen das Leergut zum Automaten. Stecken den Pfand-Bon anschließend in die Jackentasche – und vergessen ihn dort. Oft landet er dann gemeinsam mit anderen Kassenzetteln im Altpapier. Denn meist handelt es sich um eher kleinere Beträge, und der Pfand-Bon ist an der Kasse oft bereits in Vergessenheit geraten.

Auch kleine Beträge helfen

Deshalb sind viele Menschen bereit, ihren Pfand-Bon zu spenden. Aus der Not wird somit eine Tugend: Mit dem Zettel in der Spenden-Box verwandelt sich das entsorgte Leergut in eine Spenden-Aktion.

„Auch die kleinen Beträge vermögen schlussendlich zusammen eine große Summe zu bilden. Uns hilft dies sehr dabei, die engagierten sozialen und gemeinnützigen Initiativen in der Wedemark wirksam zu unterstützen“, erklärte der kommissarische Präsident Karsten Weste.

Wer sich über die Spenden und Projekte informieren möchte, kann sie auf der Internetseite www.lions-wedemark.de einsehen.

