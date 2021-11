Mellendorf/Wennebostel

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wedemarkstraße in Mellendorf ist am Dienstag, 9. November, gegen 16.35 Uhr eine 30 Jahre junge Autofahrerin leicht verletzt worden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Wedemärker Polizei, war die VW-Golf-Fahrerin in Richtung Gailhof unterwegs und musste an dem Fußgängerüberweg an der Einmündung der Schaumburger Straße anhalten, um Passanten passieren zu lassen. Eine dahinter fahrende 39 Jahre alte Frau erkannte das offenbar zu spät und prallte mit ihrem VW Touran in das Heck des anderen Volkswagen der 30-Jährigen.

Polizei sucht Verantwortlichen eines Parkplatzremplers

Bereits am Montag hatte ein bislang unbekannter Fahrer in der Zeit zwischen 15.05 und 15.35 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Lindenstraße in Wennebostel ein anderes dort abgestelltes Fahrzeug demoliert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die 30 Jahre alte Seat-Fahrerin bemerkte nach ihrer Rückkehr vom Einkaufen den frischen Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Die Polizei beziffert diesen auf etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke