Jugendhalle Mellendorf öffnet wieder – mit Einschränkungen

Ende der Corona-Zwangspause: Die Jugendhalle Mellendorf öffnet ab Montag, 15. Juni, wieder die Türen. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 27 Jahren sind zu den gewohnten Zeiten – montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr – in der Einrichtung der Gemeinde Wedemark an der Straße Am Freizeitpark willkommen. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten jedoch besondere Regeln für die Besucher.

Es ist Pflicht, eine Maske zu tragen. Maximal 19 Menschen dürfen sich gleichzeitig im Gebäude aufhalten – inklusive der zwei Betreuer. Es gilt eine Einbahnstraßenregelung. Der Eingang befindet sich im Anbau. Außerdem gilt für alle: Hände waschen. Im Anschluss müssen die Kinder und Jugendlichen einen Zettel mit ihren Kontaktdaten ausfüllen und unterschreiben, dass sie die neuen Regeln gelesen haben und sich daran halten werden. Danach dürfen sie sich einen Button mit einer Zahl nehmen. Wenn alle Anstecker weg sind, darf erst mal keiner mehr rein.

Abstand halten ist aktuell die Devise – auch in der Jugendhalle Mellendorf. Überall in der Einrichtungen hängen Schilder, die die Kinder und Jugendlichen daran erinnern sollen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Küche, Gamer- und Computerraum sind abgeschlossen

In den einzelnen Räumen gilt überall der Mindestabstand von 1,5 Metern. In der Halle sind es sogar zwei Meter, berichtet Leiterin Franziska Hingler. Die Mitarbeiter haben überall Schilder aufgehängt, die die Regeln immer wieder in Erinnerung rufen sollen. Bewegung in der Halle ist nur ohne Kontakt möglich. Die Küche bleibt geschlossen, ebenso der Chill- und Gamer-Raum im Obergeschoss des Anbaus. Auch den Computerraum dürfen die Kinder und Jugendlichen vorerst nicht nutzen. Kickern ist erlaubt – aber maximal zu zweit. Beim Billard dürfen sich die Spieler ebenfalls nicht zu nah kommen. Über die Caféteria können die Nutzer das Gebäude verlassen.

„Wir freuen uns wirklich sehr auf die Jugendlichen“, sagt Hingler. Die Monatsangebote fallen vorerst noch aus. Man wolle schauen, wie der Ablauf jetzt funktioniert und was darüber hinaus möglich sein könnte, berichtet die Leiterin. Jetzt können Kinder und Jugendliche erst mal einfach wieder kommen – zum Spielen, für Gespräche oder einfach nur zum Chillen.

Von Julia Gödde-Polley