Feuerwehr Brelingen erhält viel Anerkennung

Wenn ein Feuerwehrchef sagt, es sei ein relativ ruhiges Jahr gewesen, dann heißt das in der Brelinger Ortsfeuerwehr: 21 Einsätze, davon nur acht im eigenen Ort. In der Jahresversammlung am Sonnabend nannte Ortsbrandmeister Torsten Helfers aber eine andere Zahl, die sich die Brelinger und alle Wedemärker beruhigt unter ihr Kopfkissen legen können.

Die Feuerwehrkräfte stehen für die Einsatzbereitschaft an 364 Tagen im Jahr und unterstützen außerdem die Dorfgemeinschaft. Quelle: Ursula Kallenbach

An 364 Tagen im Jahr bereit

„8736 ist die Anzahl der Stunden, die wir für die Bevölkerung zur Verfügung standen. 364 Tage mal 24 Stunden ergibt 8736“, führte Helfers an. Nur an einem Tag waren die Brelinger 2019 nicht im Dienst – traditionell wird eine Feuerwehr bei der Jahresversammlung von einer anderen vertreten. Die Anzahl der geleisteten Dienststunden seien gar nicht so genau zu erfassen. Es liefen viele Tätigkeiten im Hintergrund ab, betonte Helfers, der im zweiten Jahr als Ortsbrandmeister seinen Bericht abgab. Flankiert wurde er von seinem Stellvertreter Domenic Schweder, den der Gemeinderat erst am 2. Dezember 2019 im Amt bestätigt hatte.

Im Feuerwehrgerätehaus der Ortsfeuerwehr Brelingen stehen ein Löschfahrzeug und ein Mannschaftstransportwagen. Quelle: Ursula Kallenbach

Viele Aktive sind überörtlich tätig

68 Dienste umfasste der Dienstplan im Berichtsjahr, davon galten 49 unterschiedlichen Ausbildungen. „Das ist für eine Feuerwehr mit Grundausstattung doch sehr ansehnlich. Zudem sind einige unserer Aktiven auch noch überörtlich tätig“, erläuterte der Ortsbrandmeister. Als Ausbilder auf Gemeindeebene, in der Führung der Gemeindejugendfeuerwehr, als Sicherheitsbeauftragte in der Besatzung des gemeindlichen Einsatzleitfahrzeugs oder als Brandmeister vom Dienst stellten die Brelinger Personal ab, ebenso in der Tagesalarmgruppe im Wedemärker Rathaus. Zusätzlich hatten sie etwa drei Dutzend Termine auf dem Plan, teils in der Dorfgemeinschaft, teils in der Führung der Gemeindefeuerwehr oder bei Wettbewerben.

Nach Ortsbrandmeister Torsten Helfers (rechts) ist Domenic Schweder erstmals als stellvertretender Ortsbrandmeister am Mikrofon und berichtet über Lehrgänge und Ausbildungen. Quelle: Ursula Kallenbach

Der kompletten Einsatzabteilung sprach Helfers seine Anerkennung aus. „Zu allen Einsätzen und Diensten konnten wir mit einer Beteiligung rechnen, bei der uns nicht angst und bange werden muss“, sagte er. Der Brand eines Hühnerstalls in Wennebostel erforderte zu Jahresbeginn 2019 ihre Mitwirkung, im Juli ein Mähdrescherbrand in Meitze. Das größte Feuer gab es am 14. Dezember 2019 in Bissendorf: Im Gewerbegebiet brannte eine Lagerhalle. Die Brelinger unterstützten die Brandbekämpfung in der Einsatzleitung, mit Brandmeistern und Atemgeräteschutzträgern.

Eine Familie wird nach Brand Mitglied der Feuerwehr

„Gewalt gegen Einsatzkräfte – nicht bei uns“, stellte der Ortsbrandmeister in seinem Bericht außerdem fest. Auch in der Wedemark sei ihm nichts dieser Art bekannt, „ganz im Gegenteil“. Nach dem großen Brand in Mellendorf, als am 21. Januar das Gemeindehaus der St.-Georgs-Kirche ausbrannte, habe es eine Dankesanzeige für die Helfer in einer Zeitung gegeben. „Und eine Familie ist der Feuerwehr beigetreten.“

Fördermitglieder finanzieren Helmlampen

Wenn in Kürze alle Ortsfeuerwehren in der Wedemark neue Schutzhelme bekommen, gibt die Brelinger Feuerwehr dazu auch Helmlampen aus. „Es steht jeder Ortsfeuerwehr frei, diese in Eigenleistung zu beschaffen. Wir haben uns dafür entschieden und investieren circa 4000 Euro“, berichtete Helfers. „Unsere fördernden Mitglieder tragen dazu bei, dass wir uns das leisten können.“ Auf Gemeindeebene werde es keine allgemeine Ausrüstung mit solchen Lampen geben, erläuterte danach Christoph Boss, stellvertretender Gemeindebrandmeister in der Wedemark. „Sie sind schön, aber nicht zwingend notwendig, und hätten die Helmbeschaffung noch 25 Prozent teurer gemacht“.

Weiter viele Neuanschaffungen

Dass die Feuerwehr einen hohen Stellenwert in der Gemeinde habe, wie die stellvertretende Bürgermeisterin Daniela Mühleis betonte, konnte Helfers mit einer langen Liste von Neuerungen belegen. Nach und nach werden alle Aktiven mit persönlichen Schutzausrüstungen eingekleidet. Alle Fahrzeugfunkgeräte in der Wedemark sind auf Digitalfunk umgerüstet. Zudem sind die Ortsfeuerwehren mit Tablets ausgestattet. Die mobile Technik gestattet es, bei Einsätzen Karten herunterzuladen.

„Neu sind auch CO-Warner, die für alle Ortsfeuerwehren angeschafft worden sind“, sagte Helfers. „Hiermit wird man vor gefährlichen Kohlenstoffmonoxid-Konzentrationen gewarnt.“ Neu angeschafft sind auch die sogenannten Systemtrenner. „Sie stellen sicher, dass kein verunreinigtes Löschwasser von der Feuerwehr in das Trinkwassernetz eingespeist werden kann.“

Sie sind frisch befördert

Keine Jahresversammlung ohne Beförderungen: Feuerwehrmann ist jetzt der bisherige Anwärter Cord-Peter von der Wroge. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Claus Schröder und Karsten Brandt, zur Oberfeuerwehrfrau Maren Bohlmann und Janina Helfers. Hauptfeuerwehrleute sind jetzt Marcel Beinkämpen, Dennis Brandt und Moritz Kählig. Erster Hauptfeuerwehrmann darf sich Torben Lüders nennen.

Altersgruppe unterstützt Jugend

Heinz-Georg Runge (links), neuer Sprecher der Altersgruppe in der Brelinger Feuerwehr, übergibt Dennis Brandt für die Arbeit in der Jugendfeuerwehr 200 Euro. Quelle: Ursula Kallenbach

Brelinger Feuerwehr hat Frauenquote von 20 Prozent Die Feuerwehr Brelingen feiert 2021 ihr 75-jähriges Bestehen. Sie gilt als Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung – einem Löschfahrzeug und einem Mannschaftswagen. Aktuell zählt sie 437 Mitglieder. Von den 51 Aktiven in der Ortsfeuerwehr sind zehn weiblich (Frauenquote 20 Prozent); eine Aktive gilt zurzeit als beurlaubt, da sie im Mutterschutz ist. In der Jugendfeuerwehr setzen 14 Jungen und Mädchen Freizeitstunden ein, bei den U-10-Kindern sind es drei. 13 ehemalige Aktive unterstützen die Feuerwehr in der umtriebigen Altersgruppe – mit neuem Sprecher Heinz-Georg Runge. Von den 346 fördernden Mitgliedern wurden viele jetzt für ihr 25- und 40-jähriges Engagement geehrt. Zur Feuerwehr Brelingen gehören außerdem elf Ehrenmitglieder.

