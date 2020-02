Ratsvorsitzender Wolfgang Kasten leitete am Montag seine letzte Sitzung – ein Interview

Wedemark

Seit knapp 19 Jahren im Rat, seit fast vier Jahren als Vorsitzender: Wolfgang Kasten gehört zu den „alten Hasen“ in dem Wedemärker Gremium. Doch am Montagabend leitete der 76-Jährige seine letzte Sitzung. Der CDU-Politiker zieht aus der Gemeinde weg. Redakteurin Julia Gödde-Polley hat mit dem scheidenden Ratsvorsitzenden gesprochen.

Herr Kasten, wann haben Sie zum letzten Mal mit der Faust auf den Tisch gehauen?

Eigentlich gar nicht. Ich muss sagen, die Ratssitzungen waren meist harmonisch. Am Montag hatten wir die 24. Sitzung und ich habe nur eine nicht geleitet. Eigentlich sind die Fragestunden auf 30 Minuten beschränkt. Einmal habe ich nach 40 Minuten gesagt: Jetzt ist Schluss.

Ratsvorsitzender, was ist das eigentlich? Wie erklären Sie einem Fünfjährigen Ihren bisherigen Job?

Er ist bei einer Ratssitzung der Hausherr. Er leitet die Sitzungen und gibt das Rederecht. Eineinhalb Wochen vor der Sitzung bekomme ich von der Verwaltung die vorläufige Tagesordnung und muss sie zur Veröffentlichung freigeben. Dann bereite ich mich vor – in schriftlicher Form mit den einzelnen Tagesordnungspunkten. Kurz vorher stimme ich mich mit der Verwaltung ab. Dann gehe ich am selben Tag in den Verwaltungsausschuss, um mitzubekommen, ob es Änderungen gibt, die ich wissen sollte. Dann eröffne ich die Ratssitzung und leite sie. Was viel Arbeit macht ist die Vorbereitung. Die ist intensiver, als für normale Ratsdamen oder -herren.

Sie wollten also immer bestens vorbereitet sein?

Ja, genau (lacht)

Haben Sie abseits von Ratssitzungen weitere besondere Aufgaben?

Eigentlich wenig. Ich bin einmal eingesetzt worden bei einer Goldenen Hochzeit und habe gratuliert. Da konnten weder der Bürgermeister noch einer seiner drei Stellvertreter. Das besondere während der Sitzungen ist, dass ich nicht mitreden und diskutieren kann. Wenn ich etwas beitragen will, muss der Stellvertreter übernehmen. Das ist – glaube ich – aber nur zweimal passiert.

Haben Sie sich manchmal als Kindergärtner gefühlt? Oder hebt sich die Streitkultur im Rat der Gemeinde wohltuend von der erschreckenden Entwicklung anderer Parlamente ab?

Ja! Ich bin seit fast 19 Jahren dabei und ich muss sagen, die Streitkultur hält sich in der Gemeinde im Rahmen. Es gab mal Zeiten, als ich gedacht habe: Ist das jetzt ein Kindergarten? Bei einem Landtagsbesuch hatte ich mal ein Erlebnis, dass sich CDU und SPD regelrecht angegiftet haben – vor den Augen von Schülern. Und hinterher in den Pausengängen war alles wieder in Ordnung. Das ist nicht mein Geschmack.

Der Vorsitzende des „richtigen“ Wedemärker Rates, Wolfgang Kasten, leitete 2017 eine Schüler-Ratssitzung zusammen mit der Ersten Gemeinderätin Susanne Schönemeier. Quelle: Roman Rose (Archiv)

Und was sagen Sie den Leuten, die meinen, in der Wedemark wird zu wenig diskutiert und gestritten?

Jede Partei hat ihre eigene Meinung, aber in einer großen Koalition muss man auch Kompromisse finden. Zu diesen sollte man meiner Ansicht nach vor der Sitzung kommen. Man muss sich nicht im Rat fetzen.

Was braucht ein Ratsvorsitzender heute? Muss man auch auf Facebook unterwegs sein? Welche Bedeutung spielen Soziale Medien?

Für mich gar keine – ich habe noch nicht mal WhatsApp. Was eine große Hilfe ist, sind E-Mails. Da ich in den sozialen Netzwerken nicht unterwegs bin, kann ich auch nicht gucken, was sie über mich schreiben. Ich bin immer gut ohne die Sozialen Medien ausgekommen. Auch bei den Sitzungen nutze ich keinen Laptop, sondern habe alles ausgedruckt dabei. Ich folge dem Motto IBM – Immer besser manuell.

Was ist Ihr Rezept für eine gute Debatte?

Oh...( Kasten überlegt und lacht). Dass man Fakten vorbringt. Lieber Zahlen, Daten und Fakten. Das ist besser, als wenn alle durcheinander reden. Auf keinen Fall dürfen in einer Diskussion persönliche Angriffe und Diffamierungen vorgebracht werden.

Mussten Sie schon eine Debatte abbrechen?

Nein, noch nicht.

Wolfgang Kasten hat sich lange im Schützenverein Tyrol Abbensen engagiert. 30 Jahre stand er dem Verein vor. Quelle: Friedrich Bernstorf (Archiv)

Manche Auseinandersetzung hat den Ratssaal längst verlassen. Zur geplanten Gewerbeansiedlung in Gailhof oder der Erweiterung einer Hähnchenmastanlage in Elze gehen die Menschen auf die Straße oder protestieren in der Sitzung. Brauchen die Menschen die Politiker überhaupt noch? Wird die Politik hier zur Getriebenen?

Ich will diese nicht als Beispiel nennen, sondern die Diskussionen um einen Mobilfunkmast in Abbensen, die in der Vergangenheit geführt wurden. Das ist ein privilegiertes Bauen: Weder die Gemeinde, noch der Rat oder Ortsrat können endgültig entscheiden. Im Ortsrat wurde der Bau bekannt gegeben. Das hat kaum einer gelesen. Doch als es fast losgehen sollte, formierte sich Protest von Anwohnern. Der Vorwurf an den Ortsrat war: Wir hätten nichts unternommen. Die nächste Sitzung war schlimm. Die Bürger hatten wenig Informationen und oft nur Halbwissen. Ich bin der Meinung, die Menschen brauchen Politiker, denn wo sollen sie sonst ihre Sorgen loswerden. Wir können hier am meisten direkt bewirken – für den Ort und die Gemeinde.

Lesen Sie auch: Gailhof: 150 Menschen protestieren gegen Gewerbegebiet

Würden Sie auch gern mal auf die Straße gehen? Wenn ja: Für was?

Nein, nicht mehr. Als Student bin ich mal auf die Straße gegangen und habe für studentische Angelegenheiten protestiert. Das hatte nichts mit Politik zu tun. Für mich ist dabei immer ein Problem, wer mich einspannen möchte.

Sie hatten im Rat oftmals das letzte Wort – ist das Zu Hause auch so oder geben Sie den Ratsvorsitzenden an der Garderobe ab?

Ich habe nicht das letzte Wort (lacht). Ich verabschiede am Ende einer Sitzung nur alle. Letztlich haben die Ratsdamen und -herren das letzte Wort – die Entscheidung. Zu Hause gibt es Parallelen zum Rat: In einer Ehe muss man auch kompromissbereit sein; weder Frau noch Mann hat generell das Sagen.

Welchen Spruch mussten Sie sich in einer Sitzung zuweilen verkneifen? Was würden Sie den Leuten dennoch gerne einmal sagen?

Hm...(überlegt kurz). Was manchmal ist, dass einige Politiker so langatmig sprechen und mit vielen Worten wenig sagen. Mit wenig Worten viel sagen ist besser als umgekehrt.

Wolfgang Kasten hat sich seit 2001 in der Kommunalpolitik engagiert „Ein lachendes und ein weinendes Auge“: Wolfgang Kasten ist 76 Jahre alt und verlässt die Wedemark. Deshalb muss er seine Mandate im Rat der Gemeinde und im Ortsrat I, zu dem Abbensen, Duden-Rodenbostel und Negenborn gehören, aufgeben. Kasten ist seit 1986 CDU-Mitglied und kandidierte 1991 und 1996 für den Ortsrat – doch ihm fehlten die Stimmen. Bei der Wahl 2001 hat es dann geklappt und er zog nicht nur in den Ortsrat, sondern auch in den Gemeinderat ein. Fortan engagierte er sich in der Kommunalpolitik, war stellvertretender Bürgermeister der drei Dörfer Abbensen, Duden-Rodenbostel und Negenborn und wurde nur ein Vierteljahr später Ortsbürgermeister. Diese Aufgabe hatte er bis 2011 inne. Seitdem ist er wieder Stellvertreter in dem Gremium. Parallel übernahm er 2013 im Gemeinderat das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. 2016 wurde er an die erste Stelle gewählt und führt die Sitzungen seitdem. „Die Arbeit habe ich immer gerne gemacht“, sagt Kasten, der 2018 neben seiner Frau auch einen seiner beiden Söhne verloren hat. Der gelernte Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik arbeitete später als Prokurist und machte sich dann als Sachverständiger selbstständig. Erst seit 2015 ist Kasten, der sich auch beim Schützenverein Tyrol Abbensen engagiert hat und dort 30 Jahre lang Vorsitzender war, im Ruhestand. Jetzt zieht er zurück in seine alte Heimat und zu seiner neuen Lebensgefährtin in die Sächsische Schweiz. Dort will er in der Kommunalpolitik aber nicht mehr aktiv werden – „nein, es reicht.“ Bei der nächsten Wahl in der Wedemark im kommenden Jahr wäre er nach eigenen Angaben auch nicht mehr angetreten.

Lesen Sie auch

Markus Schmieta wird neuer Ratsvorsitzender

Größerer Hähnchenmaststall in Elze vorerst gestoppt: Gericht gibt Nabu recht

Von Julia Gödde-Polley