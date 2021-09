Negenborn

Es macht „Summ Summ und Iah“: So lautet der Name eines Entdeckerprojekts der Aktion Kindertraum. Die Laute verraten es: Es geht um Tiere. Davon gibt es genug auf dem Gelände des „Instituts für Soziales Lernen mit Tieren“ in der Wedemark, das aktuell Partner der Aktion Kindertraum ist. An diesem Tag macht es aber auch „Wau“ und „Grunz“. Denn auf dem zwei Hektar großen Areal in Negenborn beschäftigen sich die Kinder auch mit Hunden und Schweinen.

„Zuerst hatte ich ein bisschen Angst“, sagt Christoph. „Aber ich habe mich schnell an die Tiere gewöhnt, ich fühle mich gut in ihrer Nähe.“ Der Neunjährige wirft den Hunden Smilla und Fiona einige Leckerchen zu. Kurz danach geht es in ein kleines Gehege zu den Schweinen. Amelie hält einen Stab mit einem Apfel. „Komm, Trüffel!“, sagt sie und bringt das Schwein zu einer Futterstelle. Dort konkurriert Trüffel mit Louis um Karotten, hat aber gegen den Eber letztlich keine Chance. Unabhängig davon urteilt Amelie: „Es sind sehr liebe Tiere, vor allem auch sehr saubere“, sagt die Zehnjährige.

Amelie (10) führt Schwein Trüffel durch das Gehege. Quelle: Stephan Hartung

Es sind Situationen wie diese, die Teil des Projekts sind. Es richtet sich an Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen und deren Sozialkompetenzen und Selbstwertgefühl gefördert werden sollen. Auf dem Programm steht, Freundschaft mit den Tieren zu schließen. Dazu gehören auch eine Eselwanderung, tiergestütztes Teambuilding und ein Zirkusprojekt. Die Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren erleben zwei bis drei Tage im Institut, sie übernachten im CVJM-Heim im benachbarten Abbensen.

Das Institut-Gelände in Negenborn ist idyllisch gelegen. Quelle: Stephan Hartung

„Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist gar nicht so groß. Wenn man freundlich auf das Gegenüber zugeht, gibt es keine aggressive Reaktion“, sagt Ingrid Stephan, Leiterin des Instituts. Wichtig sei, dass die Kinder Freundschaften mit den Tieren schließen könnten, sagt sie – denn ein Tier helfe bekanntlich dem Seelenleben.

Das „Institut für Soziales Lernen mit Tieren“ existiert bereits seit 25 Jahren, immer unter Stephans Regie. Es arbeitet mit Förderschulen, Kinder- und Jugendwohnheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zusammen. Zum Team des Instituts gehören Diplom-Sozialpädagogen, Fachkräfte für tiergestützte Intervention, Pädagogen und Tiertrainer. „Ein sehr wichtiger Punkt für uns sind die Fortbildungen. Das war in der Corona-Zeit schwierig mit entsprechenden Kursen und Seminaren“, sagt Ingrid Stephan, die die Fortbildungen selbst leitet und auch noch in Lindwedel ein gleichnamiges Institut betreibt.

Ein Huhn läuft neugierig auf den Fotografen zu. Quelle: Stephan Hartung

Die Teilnahme am Projekt der in Hannover ansässigen Aktion Kindertraum, die oft in der Region mit Spenden Unterstützungen leistet, ist kostenlos möglich. Es läuft seit März 2021 bis Oktober 2022 und wird größtenteils von der Deutschen Postcode-Lotterie gefördert. In den Herbstferien sind noch einige Termine frei.

Weitere Informationen, auch für Projektmodelle über fünf Entdeckertage, gibt es bei Lea Stanke unter Telefon (0511) 47394392 sowie per E-Mail an l.stanke@aktion-kindertraum.de. Auch Schulklassen und andere Gruppen können sich das Projekt anschauen.

Von Stephan Hartung