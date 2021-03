Wedemark

Die Bürgerbewegungen Bürgerinitiative (BI) Gailhof/Meitze und der Verein BLW (Bürger für eine lebenswerte Wedemark) – seit Jahren bekannt als Gegner der Industrieansiedlung Neuer Hessenweg am Ortsrand von Gailhof – streben in die Kommunalpolitik der Wedemark. Aus ihren Reihen haben sich einige Aktive zusammengefunden, um bei den Kommunalwahlen im Herbst anzutreten. Bei mehreren Optionen, die sie jetzt prüfen, ist ihnen in der Wedemärker Kommunalpolitik eines wichtig: „Die Oppositionsparteien müssen zulegen, um gegebenenfalls auch einer künftigen großen Koalition die Stirn bieten zu können“, machte Axel Rönnecke von der BI Gailhof/Meitze auf Anfrage deutlich.

Dazu ziehen die Aktiven derzeit die Gründung einer Wählergemeinschaft ebenso in Betracht wie einen Anschluss an eine der jetzigen Oppositionsparteien im Gemeinderat. Infrage komme auch die Teilnahme an den Wahlen als Parteilose(r) oder eine Mischform davon, erläuterte Rönnecke.

Die formale Gründung einer Wählergemeinschaft sei Corona-bedingt – allein wegen der Versammlungsauflagen – in der Kürze der Zeit sehr schwierig. „So könnte es darauf hinaus laufen, dass man sich kurzfristig einer Oppositionspartei anschließt und/oder als Parteilose(r) ins Rennen geht“, sagte er. Gespräche mit einer Oppositionspartei hätten dazu schon stattgefunden, bestätigte er. Indes ließ Rönnecke offen, mit welcher.

Während auch die Bürgervereine sich im Wahlkampf rüsten, laufen am Neuen Hessenweg am Ortsrand von Gailhof die Vorbereitungen für die Bebauung mit Gewerbeflächen weiter. Quelle: Ursula Kallenbach

In welcher Form sich ihr Vorhaben realisieren lasse, werde sich Ende März, Anfang April herauskristallisieren, kündigte Rönnecke an. „Wir wollen zumindest künftig in den Ortsräten ein Wörtchen mitreden“, verdeutlichte der Sprecher. Das gelte im Besonderen, wenn es um Bauprojekte gehe, die bei den Einwohnern in den jeweiligen Ortsteilen auf eine breite Ablehnung stoßen.

Von Ursula Kallenbach