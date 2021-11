Mellendorf

Die Infektionszahlen schnellen aktuell vielerorts in die Höhe. Entsprechende gesetzliche Regelungen wurden erlassen. Die Gemeinde Wedemark organisiert für Menschen aus der Kommune – nicht aus anderen Wohnorten – zwei Impftage zum Schutz gegen das Coronavirus. Dafür stehen Teams am Freitag, 3. Dezember, und Montag, 6. Dezember, in der Jugendhalle in Mellendorf, Am Freizeitpark, parat.

Dabei ist eine Corona-Booster-Impfung mit dem Wirkstoff von Biontech möglich. Das Angebot richtet sich ausschließlich an diejenigen Wedemärkerinnen und Wedemärker, die gezielt ihre dritten Impfdosen erhalten wollen. Bereits am Montag, 29. November, ab 9 Uhr wird die Onlineterminvergabe auf der Homepage der Gemeinde www.wedemark.de freigeschaltet.

Bei der Internetanmeldung müssen der vollständige Name, die Adresse in der Wedemark und die E-Mail-Adresse angegeben werden. Zum Impftermin selber sei auch entscheidend, die nötigen Unterlagen bereits ausgefüllt mitzubringen, erläuterte Zychlinski weiter. Dazu gehören die Einverständniserklärung und der Anamnesebogen, die beide ausgefüllt vorgelegt werden sollen. Beide Formulare können von der Homepage der Gemeinde direkt bei der Terminbuchung heruntergeladen werden.

Impfwillige müssen sich im Vorfeld informieren

Zwischen Wertstoffinsel (hinten) und Jugendhallentrakt finden Besucher ausreichend Autoparkplätze. Quelle: Ursula Kallenbach

Ab dann können Interessierte Termine für eine Corona-Booster-Impfung gegen Covid-19 in der Jugendhalle buchen. Ein Ärzteteam nimmt die Impfungen vor. Eine ärztliche Beratung ist bei dieser Drittimpfung grundsätzlich nicht vorgesehen, um den Ablauf nicht zu verzögern. „Natürlich können Ausnahmen ermöglicht werden, aber uns ist wichtig, möglichst viele Menschen schützen zu können. Deshalb sollten sich potenzielle Impfwillige im Vorfeld informieren und ihre Fragen klären – es kommt auf einen reibungslosen Ablauf an“, erläuterte Bürgermeister Helge Zychlinski die Planungen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, wird für die Impftermine die hintere Eingangstür zur Jugendhalle geöffnet. Besucher erreichen sie direkt von den großen Parkflächen zwischen Wertstoffinsel und dem Hallentrakt. Unbedingt mitzubringen zum Impftermin ist der aktuelle Impfausweis; Kassenpatienten müssen auch ihre Krankenkassenkarte bei der Anmeldung zur Hand haben. Die Gemeinde weist darauf hin, dass im Gebäude eine FFP2-Maske zu tragen ist – eine medizinische Maske reicht nicht aus.

Von Ursula Kallenbach