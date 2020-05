In Negenborn findet die Feldlerche jetzt wieder einen Platz

Negenborn

„Dahinten, die Fläche, die etwas dunkler aussieht“, sagt Christine Heins. Dort, mitten in einem Getreidefeld, hat der landwirtschaftliche Nebenerwerbsbetrieb in Negenborn die schon eingesäte Tritikale – eine Pflanzenzüchtung aus Gerste und Roggen – nochmal umgegrubbert, um der Feldlerche einen ungestörten Platz zur Aufzucht der Jungvögel zu schaffen. „ Lerchenfenster“ nennt sich das Projekt, das von der Region Hannover mit Geld und fachlicher Begleitung gefördert wird.

Drei solcher Inseln von 26 mal 60 Metern hat Familie Heins dort im Frühjahr vermessen und der Natur überlassen – nicht nur auf Verdacht. „Feldlerchenfenster anzulegen, lohnt sich nur dort, wo Feldlerchen schon sind“, wissen die Projektpartner der naturschutzinteressierten Landwirte in der Region. Björn Rohloff von der Stiftung Kulturlandpflege kann belegen: „Die Inseln erhöhen den Bruterfolg“. Im derzeitigen Bestand der Region Hannover seien 47 Feldvogelinseln angelegt; Ornithologen kontrollieren die Wirkungen.

So sah das Lerchenfenster auf dem Feld der Landwirtsfamilie Heins in Negenborn 2019 aus - die ungestörte Brut war geglückt. Die Feldlerche als Vogel des Jahres 2019 hat die Anstrengungen der Menschen belohnt. Quelle: Stiftung Kulturlandpflege Niedersachsen

Region will nicht die reine Lehre

Seit 2018 sind die Stiftung, der Fachbereich Umwelt der Region Hannover und die Landwirte im Landvolkverband Hannover Kooperationspartner im sogenannten Biodiversitätsprogramm, in dem es um Artenvielfalt geht. „Das Programm ist unbürokratisch. Wir können uns an einen Tisch setzen“, verdeutlicht Soja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt der Region Hannover.

Landwirtschaftliche Betriebe seien ihre Adressaten. In Naturschutzgebieten sei die Naturschutzbehörde schon lange dabei. Aber wichtig sei die Arbeit auch in der Fläche. „Wir wollen nicht die reine Lehre Naturschutz“, betont sie. Vielmehr steht die Frage im Raum, wie und wo Schnittmengen mit den Landwirten hergestellt werden könnten. Ein wichtiger Aspekt dabei: „Landwirte können etwas tun, um unsere Lebensqualität insgesamt zu verbessern.“

Das Programm ist praxisnah

„Es läuft sehr unbürokratisch, und wir haben in der Region unsere Ansprechpartner vor Ort“, bestätigt Christine Heins. Sie wird im Nebenerwerbsbetrieb mit 60 Hektar Ackerland auf ihren Vater folgen; noch ist sie in Vollzeitanstellung beim Maschinenring Hannover beschäftigt, und ihr Vater leitet den Betrieb. 2019 hatten sie zwei Lerchenfenster angelegt. In diesem Jahr unterblieb für den Artenschutz auf insgesamt gut 5000 Quadratmetern Fläche die Aussaat. Und: „Die Flächen wurden sehr gut angenommen von den Bodenbrütern“, berichtet die junge Frau.

Die Landwirtin erlebt das Programm als sehr praxisnah. Sie lege sich nur auf jeweils ein Jahr fest. „Wir werden auch 2021 wieder mitmachen.“ Dass Landwirte sich nicht lange binden müssten, sei in der Praxis von Vorteil, bestätigt Holger Hennies, Vorsitzender des Landvolks Hannover. „Staatliche Maßnahmen, ob von Land, Bund oder der EU, sind immer sehr kompliziert und bürokratisch und lassen sich schlecht handhaben“, sagt er. Die große Resonanz auf dieses Programm zeige deutlich, „dass Landwirte in unserer Region bereit sind, Vertragsnaturschutz auf Augenhöhe zu betreiben.“

Björn Rohloff (von links) für die Stiftung Kulturlandpflege, Sonja Papenfuß, Leiterin der Fachbereichs Umwelt der Region Hannover, und Holger Hennies als Vorsitzender des Landvolks Hannover stehen für das Projekt Artenvielfalt in der Region. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Erfolge sind zu zählen

Mit guten Ausblicken wartet Björn Rohloff von der Stiftung Kulturlandpflege auf. Nachdem die Feldlerchenbestände über drei Jahrzehnte eingebrochen waren, kann seinen Angaben zufolge seit 2018 Erfolge gezählt werden. „2019 waren über 70 Prozent der angelegten Feldinseln in der Region besetzt, und es wurden Gelege bebrütet. Vielleicht sind wir jetzt schon bei 80 Prozent.“

Am Wegesrand informiert dieses Schild auch Spaziergänger, dass der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Heins auf dieser Fläche in Negenborn ein Fenster offen hält für die Feldlerche. Quelle: Ursula Kallenbach

Region Hannover fördert Artenvielfalt Die Bruthilfe in der Wedemark gehört zu einem Biodiversitätsprojekt, das die Region Hannover, das Landvolk Hannover und die Stiftung Kulturlandpflege Niedersachsen gemeinsam entwickelt haben. Als Hintergrund dient die über Jahre sich deutlich verschlechternde Situation der biologischen Vielfalt ( Biodiversität) in der Landschaft. Besonders stark betroffen sind Vögel und Insekten. Lerchenfenster, für die Landwirte geeignete Flächen aus der Bewirtschaftung ausklammern, sind ein Teil des Projekts. Als Entgelt für die Leistungen der Landwirte stellt die Region Hannover in diesem Jahr insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung. Auf rund 250 Hektar der beteiligten landwirtschaftlichen Betriebe können damit viele unterschiedliche Naturschutzvorhaben angesiedelt werden. 150 Betriebe in der Region beteiligen sich im Jahr 2020. Neben Fenstern für Brutvögel werden auch Blühflächen für Insekten gefördert – 10.000 Quadratmeter hat die Negenborner Familie Heins auf ihren Flächen eingesät. Auch der Verzicht von Düngung und Pflanzenschutzmitteln auf Grünland wird finanziell honoriert. uc

Von Ursula Kallenbach