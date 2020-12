Mellendorf

Alles hört auf Ashleys Kommando. Als die Schülerin der IGS Wedemark um Ruhe bittet, die Filmklappe zuschlägt und die nächste Aufnahme ankündigt, kann die Szene beginnen. Eine Situation im Café, dargestellt auf der Bühne im Forum des Schulzentrums, mit den Charakteren des Films „Der große Gatsby“.

Der gleichnamige Kinostreifen wurde dank Schauspieler Leonardo DiCaprio ein Hollywooderfolg. Der Film basierte auf dem 1925 veröffentlichten Roman von Scott Fitzgerald. Auf dessen Basis schrieb der Mühlheimer Claus Martin später zudem ein Musical. Bei seiner Version des Musicals kooperiert der Kurs Darstellendes Spiel der IGS mit der Musikschule Wedemark.

Anzeige

Profis geben Hilfe

Unterstützt werden die Schüler von den freien Fernseh- und Videojournalistinnen Carina Nickel und Lena Lobers. Den Startschuss markierte dabei nun ein Workshop. Wer übernimmt welche Funktion? Und welche Aufgaben hat man dabei eigentlich? Die Profis gaben den 25 Schülern wichtige Tipps mit auf den Weg, was außer den Schauspielern auch Aufnahmeleitung, Regisseur sowie die Verantwortlichen für Maske, Kamera, Ton und Licht beachten müssen.

„Und vergesst nicht, dass ihr für Außendrehs eine Genehmigung bekommt. In der Regel geht das einfach durch einen Anruf, beispielsweise bei der Pressestelle der Deutschen Bahn, wenn ihr am Bahnhof Mellendorf drehen wollt“, sagte Nickel und berichtete mit einem Augenzwinkern aus eigener Erfahrung. „Am Hauptbahnhof in Hannover könnt ihr das mit der Drehgenehmigung vergessen, das klappt nie.“ Weiterer wichtiger Hinweis: nie chronologisch drehen. „Wenn ihr an einem Standort seid, solltet ihr dort alle Bilder machen“, sagte Lobers.

Carina Nickel (links) und Lena Lobers geben den Schülern Tipps. Quelle: Stephan Hartung

Ursprünglich sollte der Film unter Beteiligung von Schülern aus dem jetzigen zwölften Jahrgang entstehen, der Zeitplan war aber wegen der Corona-Pandemie nicht mehr zu halten. „Diese Schüler hatten befürchtet, dass sie bei einer bis in den Sommer 2021 hineinreichenden Verlängerung des Projekts Probleme mit dem Abitur bekommen“, sagte Musikschulleiter Dieter Stein. Daher begann das Projekt nun ausschließlich mit dem elften IGS-Jahrgang.

Der Sommer 2021 bleibt dabei aber ein Thema, der Film muss laut Stein bis zum 30. Juni fertig sein. Das hat mit der Förderung zu tun: Unter anderem aus dem Projekt Schule:Kultur des Kultusministeriums gibt es 3700 Euro. Von diesem Geld werden auch Nickel und Lobers bezahlt. Beide kommen zwischendurch immer wieder vorbei, sie haben aber auch viel Material zu bearbeiten. Sie erhalten die Filmszenen von den IGS-Schülern, die sich ab sofort wöchentlich treffen, und außerdem die bereits aufgenommenen 17 Musiktitel der Musikschule. Dies alles müssen die Journalistinnen dann zum fertigen Film zusammenschneiden.

Premiere vielleicht als Open-Air-Kino im Sommer?

Geplant hatten die damaligen Elft- und jetzigen Zwölftklässler eigentlich eine analoge Theateraufführung im Forum. Aber Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung – und deswegen nun der Musicalfilm als digitale Variante. „Die Schüler des jetzigen zwölften Jahrgangs hatten bereits viel Vorarbeit geleistet. Das hat uns jetzt natürlich geholfen“, sagt Michaela Wenck-Scheckenbach, die den Kurs leitet. In welcher Form der Film im Sommer zu sehen sein wird, steht noch nicht fest – auch das wegen der Pandemie. Die Lehrerin hofft aber, „dass wir vielleicht draußen ein Open-Air-Kino machen können“.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung